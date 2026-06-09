The Duskbloods: Neues FromSoftware-Spiel bekommt Netzwerktest und damit können wir den Release bereits eingrenzen

The Duskbloods bekommt schon bald einen Closed Networktest.

Endlich gibt es Neuigkeiten für alle FromSoftware-Fans, die schon gebangt haben, ob The Duskbloods wirklich noch 2026 erscheint. Nach langer Stille gab es soeben während der Nintendo Direct zwar nur einen kurzen Teaser, der nicht allzu viel verraten hat, aber eine wichtige Info, aus der sich einiges lesen lässt, war dann doch dabei.

Hier könnt ihr euch noch mal den älteren, etwas ausführlicheren Trailer anschauen:

0:55 The Duskbloods: From Software kündigt ersten Netzwerktest für das düstere Multiplayer-RPG an

Autoplay

Ganz typisch für FromSoftware gab es finstere Gestalten, eindrucksvolle Kathedralen und – meinen persönlichen Favoriten, die muskulöse Ratte. Neu war das aber alles nicht. Die wichtigste Info kam erst ganz zum Schluss: Es wird einen Closed Netzwerktest geben, wie bei FromSoftware-Spielen üblich.

Dieser soll "im Sommer" stattfinden. Wir gehen daher von Juli und August aus und können damit schon ganz gut auf einen wahrscheinlichen Release-Zeitraum schließen.

Sowohl beim letzten Spiel Nightreign als auch bei Elden Ring verstrichen zwischen dem Netzwerktest und dem Release ungefähr dreieinhalb Monate. Demnach dürfte The Duskbloods im Herbst erscheinen. Weiterhin ist die einzige offizielle Info, dass der Multiplayer-Titel 2026 erscheinen soll.

Wir halten alles in allem Oktober oder November für wahrscheinlich. Lehnen wir uns noch etwas weiter aus dem Fenster, können wir außerdem spekulieren, dass auch Duskbloods GTA 6 aus dem Weg gehen will, wie praktisch alle Spiele, und vor dem 19. November herauskommt.

Wir dürfen jedenfalls gespannt sein, welche Eindrücke uns von dem geschlossenen Netzwerk Test erwarten, da der Entwickler bisher mit konkreten Infos noch gegeizt hat. Jedenfalls bekommen wir es mit einem PvPvE-Konzept zu tun und nicht wie beim Multiplattformtitel Nightrein zuvor allein mit PvE.

Hattet ihr damit gerechnet, dass The Duskbloods tatsächlich noch in diesem Jahr erscheint oder seid ihr eher von einer Verschiebung ausgegangen? Wart ihr bei anderen Netzwerk-Tests von FromSoftware mit an Bord oder wartet ihr erst mal ab?