The Elder Scrolls 6 wurde nur deshalb so früh angekündigt, damit Fans nicht die Mistgabeln und Fackeln auspacken

Außer ein paar Bergen haben wir von The Elder Scrolls 6 noch nichts gesehen.

Als The Elder Scrolls 6 angekündigt wurde, wusste noch niemand etwas vom Activision-Übernahmedeal durch Microsoft, ja wir kannten noch nicht einmal den Namen der Xbox Series S/X. Vom Spiel selbst fehlt weiterhin jede Spur und das dürfte auch für ein paar Jahre noch so bleiben. Aber wieso hat Bethesda ihre Fortsetzung dann schon vor fünf Jahren angekündigt? Die Erklärung liefert ein ehemaliger Entwickler: Schuld sind wohl wütende Fans selbst.

Bethesda hat Elder Scrolls 6 nur so früh enthüllt, weil sie Angst vor wütenden Gamern hatten

Darum geht's: 2018 wurde mit relativ großem Tamtam, aber nur einem kleinen Mini-Teaser The Elder Scrolls 6 angekündigt. Wir sehen ein paar Berge, hören Musik und bekommen einen Schriftzug. Das war's. Hier könnt ihr euch den berühmt-berüchtigten Teaser ansehen:

0:36 The Elder Scrolls 6 - Teaser-Trailer: Es existiert tatsächlich, aber rechnet nicht zu bald damit

Aber wieso so früh? Seit 2018 sind so viele Jahre ins Land gegangen, 2018 war sogar noch lange vor Corona – kaum vorstellbar. Mittlerweile ist Starfield erschienen und Bethesda widmet sich endlich so langsam aber sicher den ersten Entwicklungsschritten des Skyrim-Nachfolgers. Aber wenn damals noch lange kein TES 6 in Sicht war, wieso hat Bethesda es dann so dermaßen früh angekündigt?

Fans sollten beschwichtigt werden: Wie der ehemalige Bethesda-Entwickler Bruce Nesmith (Skyrim, Fallout 3, Oblivion) im MinnMax-Podcast erklärt, hatte das Entwicklerstudio damals offenbar Angst vor wütenden Fans. Die wollten damals wohl dringend zumindest hören, dass ein Nachfolger kommt (via: Kotaku).

"Der Fakt dass alle – naja, die Mistgabeln und Fackeln wurden schon ausgepackt. Es hat Todd [Howard] dazu gebracht zu sagen 'Ja, wir werden Elder Scrolls 6 machen. Ich verspreche euch, es ist wirklich so. Es wird passieren.'"

Wenn sich also wütende Elder Scrolls-Fans jetzt darüber beschweren, dass The Elder Scrolls 6 viel zu früh angekündigt wurde, dann tragen sie selbst höchstwahrscheinlich eine Mit-Verantwortung dafür. Aber dass eine so zeitige Enthüllung wirklich zuträglich war, bezweifelt auch Bruce Nesmith.

Die beste Zeit für eine Enthüllung sei dem Entwickler zufolge ungefähr sechs Monate vor Release des eigentlichen Spiels. Die meisten Unternehmen würden sich mit frühen Ankündigungen selbst schaden und die Spiele-Industrie habe ein sehr kurzes Gedächtnis. Auch bei Elder Scrolls 6 dürfte mehr erst ein halbes Jahr vor Launch enthüllt werden:

"Ich wette, dass wir nicht viel über die Details hören werden, bis es ungefähr sechs Monate vor Release ist, was auch die Art und Weise ist, wie es laufen sollte. Ich denke, das ist der beste Ansatz und es wurde auch bewiesen, dass das wirklich gut funktioniert – zumindest für Bethesda."

Wann kommt Elder Scrolls 6 denn jetzt? Das dürfte wirklich noch eine ganze Weile dauern. Gerade eben wurde erst Starfield veröffentlicht, daran arbeitet Bethesda auch noch weiter. Bis zum Release von TES 6 werden also mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit noch einige Jahre ins Land ziehen.

Was erhofft ihr euch von Teil 6 der Reihe und was sagt ihr dazu, dass das Spiel schon so lange vor Release angekündigt wurde und immer noch auf sich warten lässt?