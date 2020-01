The Elder Scrolls 6 könnte in eine wichtige Phase der Entwicklung gehen

Seit der E3 2018 wissen wir bereits, dass Bethesda derzeit neben ihrem Sci-Fi-RPG Starfield auch noch an The Elder Scrolls 6 arbeitet. Zu dem Zeitpunkt war schon klar, dass es noch etwas dauern wird, bis es zu beiden Spielen etwas Neues zu sehen gibt, jedoch scheinen jetzt beide Spiele Fortschritte gemacht zu haben.

The Elder Scrolls 6-Entwicklung geht in eine neue Phase

Die Neuigkeit kommt durch eine Stellenausschreibung, die Zenimax, der Mutterkonzern Bethesdas, veröffentlicht hat. Demnach suchen sie derzeit nach mehreren Programmierern spezialisiert auf Gameplay für ein neuartiges RPG, das für PC und Konsolen entwickelt werden soll.

Warum es Elder Scrolls 6 sein kann: Das Projekt an dem die Bewerber mitarbeiten werden, wird aus offensichtlichen Gründen nicht genannt. Aber eine weitere Stellenausschreibung für einen Video Editor lässt vermuten, dass Starfield bereits weiter fortgeschritten ist und bereit ist, vorgestellt zu werden.

Denn Zenimax sucht auch nach jemanden, der speziell Marketing-Material für Bethesda Game Studios und deren Spiele erstellen soll. Da das Sci-Fi-RPG bereits in Produktion war und jetzt die Marketing-Phase starten könnte, wäre The Elder Scrolls 6 das nächste Spiel, das die volle Aufmerksamkeit des Studios bekommt.

Vielleicht doch Fallout 5? Auch das nächste Fallout ist bereits bestätigt und soll wieder ein Einzelspieler-Abenteuer werden, was ebenfalls auf die Stellenausschreibung für den Gameplay-Entwickler passen könnte. Jedoch scheint es zu diesem Zeitpunkt eher unwahrscheinlich, dass sie nach Fallout 76 und ohne ersten, öffentlichen Teaser ein Fallout 5 noch vor das nächste Elder Scrolls schieben werden.

Starfield als Launch-Titel für PS5 und Xbox Series X? Todd Howard, der Produzent und Game Director von Starfield und Elder Scrolls 6, hat bereits bestätigt, dass sie die Spiele erst zeigen, wenn sie fast fertig sind. Wenn Starfield wirklich so weit ist und jetzt in die Polier- und Marketing-Phase geht, dann ist eine Veröffentlichung in den ersten Monaten der neuen Konsolen vielleicht auch als Cross-Gen-Spiel nicht unwahrscheinlich.