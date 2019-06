The Elder Scrolls 6 bekommen wir erst zu sehen, wenn es fast fertig ist

Beide Spiele wurden zwar relativ früh angekündigt, aber Bethesda Softworks hat mehrfach deutlich gemacht, dass es noch lange dauern wird, bis Starfield und The Elder Scrolls 6 in den Läden stehen. Und offenbar wird es fast genauso lange dauern, bis wir mehr über die neuen RPGs der Skyrim-Macher erfahren. Das ist zumindest das Motto von Director Todd Howard.

The Elder Scrolls 6 Wir kennen schon den 1. NPC des Skyrim-Nachfolgers

In einem Videointerview mit IGN betonte Howard, dass er seine Spiele lieber unter Verschluss hält und seinem Team dadurch mehr Zeit ermöglicht:

"Ich war schon immer eher konservativ, zumindest im Vergleich zur Konkurrenz. Ich wende lieber mehr Zeit mit weniger Leuten auf, als 1000 Leute auf ein Spiel zu setzen und es so schnell wie möglich zu machen."

Keine langen Wartezeiten: Und wenn es nach Howard geht, dann reizt er diese Geheimhaltung auch lange aus. Erinnern wir uns nur an die Enthüllung von Fallout 4, das auf der E3 2015 erstmals der Öffentlichkeit gezeigt wurde und im November desselben Jahres bereits zu Kaufen war.

"Ich sage es mal so. Ich mag es, wenn du ein Spiel erst dann so richtig zu sehen bekommst, wenn es bald darauf erscheint. So bald wie es mir die Leute erlauben."