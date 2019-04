Bethesda hat gerade erst enthüllt, dass wir auf der diesjährigen E3 keine Updates zu Starfield oder The Elder Scrolls 6 bekommen werden. Beide Rollenspiele sind zwar in Arbeit, doch bis wir wirklich neue Details erfahren, wird es noch eine Weile dauern.

Es gibt aber eine Ausnahme: Wir kennen jetzt den ersten NPC aus The Elder Scrolls 6.

Im Rahmen eines Videos, mit dem Bethesda den 25. Geburtstag der The Elder Scrolls-Reihe feiert, enthüllen die Entwickler, dass die YouTuberin Shirley Curry einen Charakter im nächsten Elder Scrolls-Ableger spielen wird. Die als "Skyrim-Oma" bekannte Let's Playerin ist bereits 82 Jahre alt und in ihrer Community (mehr als 500.000 Abonnenten) für ihre liebenswerte Art sehr beliebt.

Als der erste Teaser zu The Elder Scrolls 6 gezeigt wurde, hinterließ Curry einen herzzerreißenden YouTube-Kommentar unter einem Video, das den späten Release des RPGs andeutet:

Die Fans von Shirley Curry riefen daraufhin eine Online-Petition ins Leben, die Bethesda davon überzeugen sollte, die betagte Frau als Charakter, Waffe oder Location in The Elder Scrolls 6 unsterblich zu machen. Aktuell hat die Petition schon fast die 50.000 Unterschriften erreicht, die als Ziel ausgeschrieben sind.

Bethesda macht es möglich: Nun hat Bethesda auf die Aktion reagiert, Shirley in das Entwickler-Büro eingeladen und verraten, dass die Skyrim-Oma tatsächlich der erste bekannte NPC des nächsten The Elder Scrolls sein wird.

Mit Hilfe von Motion Capture-Technologie soll nicht nur ihr Name sondern eben auch ihr Erscheinungsbild für die Elder Scrolls-Zukunft gesichert werden.

Shirley zeigte sich sehr dankbar:

Aber auch die Entwickler haben sich offenbar sehr über Shirleys Besuch gefreut. Laut Game Director Todd Howard war es eine "große Überraschung" für das Team und allen hätten sich "sehr auf sie gefreut".

Well, since they made the announcement today about me, as a character in the next TES game ...I can show my favorite thing I brought away with me!!! ? pic.twitter.com/lIoEJ3tz83