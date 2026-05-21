The Expanse: Osiris Reborn tauscht nach Community-Kritik kurzfristig den Sprecher des Hauptcharakters aus

The Expanse: Osiris Reborn dürfte Mass Effect-Fans richtig glücklich machen. Damit das noch besser klappt, werden jetzt noch die Stimmen der Hauptfigur und seines Zwillings geändert.

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David Molke
21.05.2026 | 15:28 Uhr

Nächstes Jahr soll das Spiel erscheinen. Nächstes Jahr soll das Spiel erscheinen.

Owlcat Games legt mit The Expanse: Osiris Reborn den BioWare-Sprung von isometrischen CRPGs zu dreidimensionalen Sci-Fi-Action-RPGs mit Deckungsshooter-Elementen à la Mass Effect hin. Die Beta kam auch gut an, bis auf ein paar Kleinigkeiten – wie die Stimme des männlichen Protagonisten und seines Zwillings.

The Expanse: Osiris Reborn bekommt neue männliche Hauptfigur-Stimme

Das Feedback auf die Beta sei "unglaublich" gewesen, schreibt Owlcat Games (Pathfinder: Wrath of the Righteous) in einem Blogpost auf Steam. Allerdings fühle sich die Stimme des männlichen Hauptcharakters (also die Figur, die wir spielen) nicht so ausdrucksstark an wie erhofft. Darum werde sie geändert.

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Was genau diese Änderung umfasst, wird nicht näher spezifiziert. Die allermeisten Berichte dazu (und wir ebenfalls) gehen aber davon aus, dass es bedeutet, dass ein komplett neuer Voice Actor alles noch einmal neu einspricht.

Aber wie gesagt: offiziell heißt es nur, die Stimmen würden "geändert":

"Auch wenn der Sprecher für den männlichen Protagonisten und J eine Menge gute Arbeit geleistet hat, haben sie sich weniger ausdrucksstark angefühlt, als wir wollten. Deswegen ändern wir die Stimmen des männlichen Protagonisten und von J."

Falls ihr euch jetzt wundert, wieso es gleich um zwei Stimmen geht und wer diese*r ominöse J ist: Die Hauptfigur in The Expanse: Osiris Reborn hat einen Zwilling, der je nachdem, welches Geschlecht wir für unseren Charakter wählen, immer genau dasselbe hat. Kein Wunder also, dass eine Person sowohl die Hauptfigur als auch einen NPC spricht. Es sind eineiige Zwillinge.

Was sonst noch alles geändert wird, ist eine ganze Menge. Sowohl die Gesichts- als auch die Körper-Animationen sollen noch bis zum Release überarbeitet werden. Auch einige Gespräche und Charakter-Reaktionen werden angepasst und das Cover-System soll ebenfalls noch besser und intuitiver funktionieren, wenn The Expanse: Osiris Reborn dann auf den Markt kommt.

Mehr zum The Expanse-Spiel:
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Wann erscheint The Expanse: Osiris Reborn?

Der Release soll im 2. Quartal 2027 stattfinden. Das ist natürlich schon noch Zeit, um Einiges überarbeiten zu können. Nichtsdestotrotz wirkt es etwas knapp, wenn bis dahin sämtliche Voice Lines der männlichen Hauptfigur noch einmal neu eingesprochen und ins Spiel eingefügt werden sollen. Wir können nur hoffen, dass da nicht stattdessen sogenannte KI genutzt wird – die aber wohl kaum das gewünschte, bessere und ausdrucksstärkere Ergebnis liefern dürfte.

Wie steht ihr zu der Sprecherrolle, die in der Beta von Osiris Reborn zu hören war? Freut ihr euch, dass sie geändert wird?

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The Expanse: Osiris Reborn

The Expanse: Osiris Reborn

Genre: Rollenspiel

Release: 2. Quartal 2027 (PC, PS5, Xbox Series X/S)

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