Neues Spiel im Baldur's-Gate-Universum ist Geschichte – Die Arbeiten am Dungeons-&-Dragons-Singleplayer-Spiel wurden eingestellt

Das neue Dungeosn & Dragons Spiel von Giant Skull ist wohl Geschichte.

Nach dem riesigen Erfolg von Baldur's Gate 3 dürfte eigentlich jeder Publisher verstanden haben, wie attraktiv die Marke Dungeons & Dragons inzwischen wieder geworden ist.

Doch irgendwie haben die Spiele rund um das Tabletop-Universum einen Fluch. Denn ein bereits angekündigtes Singleplayer-Spiel wurde nun von Hasbro komplett eingestellt. Nach nicht einmal einem Jahr.

Action trifft Baldur’s Gate

Entwickelt wurde das Spiel von Giant Skull, dem Studio von Stig Asmussen.

Asmussen arbeitete zuvor unter anderem als Director an Star Wars Jedi: Fallen Order und Star Wars Jedi: Survivor. Davor war er außerdem an God of War III beteiligt.

58:05 Nach Baldur's Gate 3: Warum die Zukunft NICHT Dungeons & Dragons gehört (LIVE)

Autoplay

Geplant war ein Singleplayer-Action-Adventure mit Fokus auf Story, Kämpfen und dynamischer Fortbewegung. Entwickelt werden sollte das Projekt in der Unreal Engine 5.

Viel mehr bekam die Öffentlichkeit allerdings nie zu sehen. Es gab weder Gameplay noch einen offiziellen Titel. Nicht verwunderlich, denn nach einem Jahr war das Spiel bestimmt noch in der Pre-Production-Phase.

Hasbro zieht plötzlich den Stecker

Wie Bloomberg berichtet, hat Wizards of the Coast den Publishing-Deal mit Giant Skull inzwischen beendet. Und das, obwohl das Projekt erst im Juni 2025 offiziell angekündigt und damals noch als wichtiger Teil von Hasbros Gaming-Strategie präsentiert wurde.

Laut Wizards of the Coast habe man sich aber entschieden, “ein frühes Konzept” des Studios nicht weiterzuverfolgen.

Ganz beendet scheint die Zusammenarbeit zwischen Giant Skull und Hasbro aber wohl trotzdem nicht zu sein. Laut Bloomberg spricht das Studio weiterhin mit Wizards of the Coast und auch mit anderen möglichen Partnern.

Für Pitches neue D&D-Projekte scheint man aber weiterhin offen zu sein.

Hättet ihr euch ein großes Dungeons-&-Dragons-Actionspiel gewünscht?