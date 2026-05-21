007 First Light Release: Deutscher Early Access-Start und Uhrzeiten des neuen James Bond-Spiels

Der Release von 007 First Light steht kurz bevor und bringt uns nach vielen Jahren mal wieder ein James Bond-Spiel. Das Entwicklerteam von IO Interactive (Hitman Assassination-Trilogie) hat jetzt die genauen Uhrzeiten dafür bekannt gegeben, wann wir uns als junger Agent den Doppel-0-Status erarbeiten können. Allerdings hängt das auch von der gekauften Version und eurer Zeitzone ab.
007 First Light: Early Access-Release
- Datum: 26. Mai 2026
- Uhrzeit: 16:00 Uhr deutscher Zeit
- Editionen: digitale Standard Edition - PS5, Xbox Series X/S, PC (Steam, Epic Games)
Sofern ihr das Spiel als Standard Edition digital vorbestellt habt, schaltet ihr das Deluxe Edition-Upgrade mit digitalen Extras frei und bekommt auch den nötigen Vorabzugang, um 24 Stunden früher losspielen zu können. Physische Editionen wie die Collector's Edition mit ihrer Masken-Replika sind vom Early Access ausgeschlossen.
Der Full-Release von 007 First Light
Frühestens 24 Stunden später dürfen dann auch alle anderen Spieler*innen in das neue James Bond-Abenteuer starten.
- Datum: 27. Mai 2026
- Uhrzeit: 16:00 Uhr deutscher Zeit
- Editionen: alle digitalen und physischen Editionen für PS5, Xbox Series X/S, PC (Steam, Epic Games)
Falls ihr jetzt noch wissen wollt, wie lange euch das neue James Bond-Spiel beschäftigt, dann schaut gerne in den verlinkten Artikel rein – gleich vorweg: der 24-Stunden-Early-Access reicht wahrscheinlich nicht aus, wenn ihr nicht ununterbrochen durchzockt.
Was ist mit 007 First Light auf der Nintendo Switch 2?
IO Interactive hat das James Bond-Spiel nicht nur für die PS5, Xbox Series X/S und den PC angekündigt, sondern auch für die Nintendo Switch 2. Allerdings besitzt die Switch-Version noch keinen festen Release-Termin. Switch 2-Spieler*innen müssen sich also noch länger gedulden – voraussichtlich bis in den Sommer hinein. Entsprechend gibt es auch noch keine genauen Zeiten für den Early Access, aber auch der ist auf 24 Stunden begrenzt.
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