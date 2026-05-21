Hacker verschafft sich Zugang zum Steam-Account eines Entwicklers, updatet sein Spiel und klaut so Passwörter & Browser-Daten von Spielern

Beyond the Dark wurde wohl mithilfe sogenannter KI entwickelt, um einen fiesen Virus auf eurem PC zu installieren.

Steam, die größte Videospiel-Vertriebsplattform für den PC, sollte eigentlich sicherstellen, dass über sie nicht aus Versehen extrem schadhafte und gefährliche Programme heruntergeladen werden können. Im Fall dieses Spiels, das einfach übernommen wurde, hat das überhaupt nicht geklappt. Entsprechend groß ist der Aufschrei.

Habt ihr das Free2Play-Spiel Beyond the Dark von Steam heruntergeladen und installiert? Dann haben wir schlechte Nachrichten für euch. Sehr schlechte. Das KI-Spiel stellt nämlich nur ein Vehikel dar, das dafür benutzt wurde, um euch auszuspionieren und eure Daten sowie Kryptowährung zu klauen.

47:08 Gegen pauschale Verbote! - So prüft die USK

Autoplay

Wie der YouTuber Eric Parker zuerst berichtet hat, wirkt das Spiel auf den ersten Blick völlig unscheinbar. Es sieht zwar nicht gut aus und spielt sich auch nicht so, aber dass es so großen Schaden anrichtet, konnte keiner riechen. Mittlerweile ist es zum Glück schon wieder von Steam verschwunden, aber es war wohl ziemlich lange online.

Das könnt ihr tun, falls ihr betroffen seid:

Habt ihr Beyond the Dark installiert, solltet ihr es sofort löschen.

Führt einen vollständigen Virenscan mit aktualisierter Antiviren-Software durch.

Ändert all eure Passwörter, insbesondere natürlich die Wichtigen.

Falls ihr Kryptowährungen besitzt, überprüft eure Wallets und legt euch ein neues, sicheres zu.

Wie konnte das auf Steam passieren?

Das Release-Datum von Beyond the Dark gibt den entscheidenden Hinweis. Ursprünglich wurde dieses Spiel nämlich als Cozy-Game namens Rodent Race veröffentlicht. Ein Hacker konnte aber den Account des Entwicklers kapern und hat per Update aus Rodent Race Beyond the Dark gemacht. Mit Schadsoftware und allem Drum und Dran.

Steam überprüft die Updates zu bereits bestehenden, schon veröffentlichten Titeln offenbar nicht so genau, wie sie es bei komplett neuen Releases machen – beziehungsweise sieht es in diesem Fall danach aus, als sei da gar nichts passiert.

So konnte es dazu kommen, dass Beyond the Dark innerhalb einer Datei namens UnityPlayer.dll ein Schadprogramm auf euren Rechner schmuggelt. Das läuft im Hintergrund (auch wenn Beyond the Dark eigentlich schon längst abgestürzt ist) und verbindet sich mit einem Server, um dort noch mehr schadhafte Tools herunterzuladen.

Die Malware sucht zum Beispiel in eurem Chrome-Browser nach Krypto-Wallet-Erweiterungen wie MetaMask und stiehlt Browserdaten, Passwörter und eben Kryptowährungen. Laut manchen Berichten werden sogar Roblox-Daten geklaut.

Steam-User sind entsetzt, und zwar zu Recht

Auf Twitter und Co regen sich viele Menschen selbstverständlich ganz schön darüber auf. Da ist in einem Tweet zum Beispiel von einem "absoluten Mangel an Post-Launch-Sicherheitsfiltern von einem der größten Digital-Vertriebe der Erde" die Rede. Ein anderer Twitter-User klagt:

"Jetzt müssen wir also auf der Hut sein, weil random Updates für Spiele in unserer Bibliothek potentiell schadhaft sein könnten? Großartig."

Haufenweise andere stoßen in dasselbe Horn und fordern, dass Steam auch Updates deutlich besser nach Malware durchsuchen muss. Viele Nutzer*innen fühlen sich besonders gefährdet, weil sie einfach gern kostenlose Spiele mitnehmen. Die Freude darüber wird durch so etwas nun ziemlich getrübt. Ihr solltet bei Gratis-Games in Zukunft vielleicht auch mehr Vorsicht walten lassen.

Habt ihr Beyond the Dark oder Rodent Race heruntergeladen und installiert?