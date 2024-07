The First Descendant schenkt euch jetzt Gratis-Items per Twitch Drops - so sichert ihr euch die Emotes, Gold und mehr

In The First Descendant könnt ihr ein paar Gratis-Items abstauben.

Mit The First Descendant ist frisch ein neuer Loot-Shooter erschienen, bei dem ihr euch in Unreal Engine 5 ins Gefecht stürzt. Zur Feier des Releases sind auch direkt einige Twitch Drops an den Start gegangen. Schaut ihr hier die entsprechenden Streams, könnt ihr euch einige Gratis-Items verdienen.

Diese Gratis-Items bekommt ihr mit den First Descendant-Twitch Drops

Aktuell könnt ihr euch für das Anschauen bestimmter Twitch-Streams insgesamt fünf Belohnungen verdienen. Das gibt es abzustauben:

Für 15 Minuten Zuschauen : Brusttrophäe "köstliche Pizza"

: Brusttrophäe "köstliche Pizza" Für 30 Minuten Zuschauen: 15.000 Gold und 1.500 Kuiper-Splitter

15.000 Gold und 1.500 Kuiper-Splitter Für 60 Minuten Zuschauen: Emote "Seufzer"

Emote "Seufzer" Für 90 Minuten Zuschauen: Lackierung "Twitch Farben" in lila und gelb

Lackierung "Twitch Farben" in lila und gelb Für 120 Minuten Zuschauen: Rückentrophäe "Röntgen"

Von wann bis wann sind die Twitch Drops verfügbar? Vom 2. Juli bis zum 29. Juli jeweils um 9 Uhr.

So sehen die Belohnungen dann aus:

Zusätzliche Belohnungen dank Problemen: Aktuell hat The First Descendant noch mit einigen Start-Problemen zu kämpfen, besonders bei der PS5-Version des Spiels. Neben Frame-Drops sind dabei auch die Twitch Drops betroffen, die nämlich nicht wie geplant direkt beim Verdienen in eurem Konto landen.

Das scheint allerdings nur die Bereitstellung der Drops zu betreffen, nicht das Verdienen. Entsprechend gibt es im Spiel als Entschuldigung einige Boni. So bekommt ihr die nächsten drei Tage einen Bonus von 30 Prozent auf verdientes Gold und Kuiper-Splitter, sowie für Erfahrungspunkte für Descendants und Waffen.

So sichert ihr euch die Twitch Drops

Um euch die Drops zu sichern, benötigt ihr zu allererst ein Twitch-Konto, danach geht ihr wie folgt vor:

Verbindet euer Twitch-Konto mit eurem First Descendant-Konto über die Webseite des Spiels .

. Achtet darauf, dass Drops in eurem Twitch-Konto aktiviert sind.

Seht euch Livestreams in der Kategorie The First Descendant auf Twitch an.

an. Sobald ihr die Drops verdient habt, fordert ihr sie im Twitch-Drops-Inventar ein.

Ihr müsst in The First Descendant das Tutorial abgeschlossen haben, ehe ihr auf eure Belohnungen zugreifen könnt. Dann findet ihr die erhaltenen Drops in eurem Dorf-Postfach. Aufgrund der aktuellen Probleme kann es eine Weile dauern, ehe ihr die Drops in eurem Twitch-Account findet, hier ist also Geduld gefragt.