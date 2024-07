Hommage oder geklaut? The First Descendant bedient sich für Logos, Waffen und Gameplay bei Destiny 2 und Warframe

Wenn euch dieses The First Descendant-Bild schon an den Destiny 2-Ghost erinnert, haben wir noch mehr für euch.

Viele Spiele bedienen sich bei anderen Titeln, wenn es um bestimmte Genre-Konventionen geht. Ganze Gameplay-Systeme werden oft übernommen und das muss auch nichts Schlechtes sein – solange es genug Unterscheidungsmerkmale gibt und auf Bestehendes zum Beispiel noch sinnvoll aufgebaut wird.

Anders verhält es sich bei The First Descendant. Hier fühlt sich nicht nur das komplette Gameplay wie ein Mix aus Destiny 2 und Warframe an, sondern auch die Mikrotransaktionen, Waffen und vor allem Logos sind zum Teil fast direkt aus anderen Spielen übernommen und nur minimal verändert.

The First Descendant setzt auf Waffen, die stark an Destiny 2 erinnern

Darum geht's: Hier könnte man noch gut und gerne von einer Art Hommage ausgehen. Immerhin sieht die Waffe nicht komplett gleich aus, auch wenn Destiny 2 mehr oder weniger offensichtlich als Inspiration gedient hat. Genauer gesagt die Ikelos Sniper und die Sleeper Simulant. In The First Descendant heißt die Knarre "Different Dream", was mit etwas Wohlwollen als Verneigung vor dem Sleeper-Original durchgehen könnte:

The First Descendant enthält Icons, die fast genau wie die in Destiny 2 aussehen

Falls euch auch die Logos bekannt vorkommen, die es in The First Descendant zu sehen gibt, ist das kein Wunder. Ein ganzer Haufen an Icons, die in dem neuen Unreal Engine 5-Shooter vorkommen, sehen beinahe eins zu eins so aus wie die in Destiny 2. Da wurden teilweise nur kleinste Details verändert, die Ähnlichkeit bleibt aber trotzdem verblüffend und nicht zu übersehen:

Aber da ist noch mehr: Wie Paul Tassi für Forbes ausführt, erinnern nicht nur die Logos an andere Spiele, sondern auch das zu Grunde liegende Gameplay. The First Descendant bestehe zu 80% aus Warframe-DNA und sogar die (etwas aufdringlicheren) Mikrotransaktionen wären fast genau dieselben. Es gibt wohl sogar Gegner, die fast genau so reagieren und funktionieren, wie es ein Cabal Phalanx-Feind in Destiny 2 tun würde.

Auch von Death Stranding hat sich The First Descendant offensichtlich "inspirieren" lassen:

there’s also things like this character that’s just ripping off the Odradek from Death Stranding as well (plus there’s a gun named Phantom Pain in game, but maybe that’s actually an homage). pic.twitter.com/amyrLyqHua — 눈 ︵ 눈 (@apathei) July 7, 2024

Das sorgt natürlich für Irritation: In Kombination mit den Serverproblemen und der anfangs besonders schlecht laufenden PS5-Version von The First Descendant wirkt der neue Shooter für PS5, PS4, Xbox One, Xbox Series S/X und PC nicht besonders liebevoll und gewissenhaft entwickelt, sondern eher etwas zu schnell und zu früh auf den Markt geworfen.

Wenn es sich bei den Logos um Platzhalter-Icons handeln würde, wäre das Ganze zumindest besser nachzuvollziehen. So wirkt es bestenfalls fraglich.

Was sagt ihr zu den Ähnlichkeiten? Findet ihr, das kann alles noch als Hommage durchgehen oder ist das geklaut?