The First Descendant startet morgen - Launch-Uhrzeit, Preload und alle weiteren Infos in der Übersicht

The First Descendant legt am 2. Juli 2024 – hier sind alle Infos zum Start.

Mit The First Descendant geht im Sommer 2024 ein neuer Looter-Shooter im Stil von Destiny und Warframe an den Start. Jetzt steht der Launch unmittelbar bevor und in diesem Artikel erfahrt alles alles, was ihr zum Launch des Titels wissen müsst.

The First Descendant

Genre: Looter-Shooter

Looter-Shooter Plattformen: PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC

PS5, Xbox Series X/S, PS4, Xbox One, PC Preis: The First Descendant ist ein Free2Play-Spiel

Start-Uhrzeit für The First Descendant

Die Entwickler von The First Descendant haben unter anderem über X/Twitter die offizielle Start-Uhrzeit für den Titel bekannt gegeben. Demnach könnt ihr am 2. Juli um 09:00 Uhr deutscher Zeit loslegen.

Preload für The First Descendant

Gibt es einen Preload? Ja! Seit dem 30. Juni könnt ihr The First Descendant schon vor dem Launch auf eure Konsole laden, um am 2. Juli pünktlich loslegen zu können.

Preload-Größe: knapp 38 GB (Xbox-Version)

Weitere Infos zum Launch

Kann ich den Titel offline spielen? Nein, ihr benötigt eine permanente Internetverbindung.

Nein, ihr benötigt eine permanente Internetverbindung. Gibt es Crossplay und Cross-Progression? Ja

Ja Wird es Mikrotransaktionen geben? Ja, hauptsächlich in Form von kostenpflichtigen Premium Battle Passes. Die schalten diverse neue Belohnungen frei, es wird aber auch kostenlose Battle Pass-Varianten geben.

Mit diesem Trailer könnt ihr euch auf den Launch einstimmen:

7:44 Grafisch super schicker UE5-Shooter kommt für PS5: The First Descendant zeigt Game Overview

Darum geht es in The First Descendant

The First Descendant ist ein in der Unreal Engine 5 entwickelter Shooter von Nexon Games, in dem ihr in die Rolle von einem bzw. einer der namensgebenden "Nachfahren" schlüpft. Diese sollen die Welt Ingris mithilfe ihrer besonderen Fähigkeiten vor der Vernichtung bewahren und stellen sich dafür einer Horde einfallender Feinde entgegen.

Diese Charaktere sind im Spiel:

Lepic

Ajax

Viessa

Jayber

Sharen

Gley

Blair

Bunny

Freyna

Valby

Kyle

Esiemo

Enzo

Yuyin

Ult Lepic (Ultimativer Charakter)

Ult Viessa (Ultimativer Charakter)

Ult Ajay (Ultimativer Charakter)

Ult Bunny (Ultimativer Charakter)

Ult Gley (Ultimativer Charakter)

Jede*r dieser Nachfahren hat besonders aktive und passive Skills sowie einen besonders mächtigen Angriff bzw. Aktion. Hier könnt ihr alle detailliert nachlesen.

Jeder Charakter lässt sich zudem mit diversen Waffen und Ausrüstungsgegenständen ausstatten, welche dann in den diversen Szenario-Missionen des Spiels benötigt werden. Laut Nexon soll das Spiel auch diverse RPG-Elemente beinhalten, durch die sich die Kämpfer*innen nach und nach verbessern und entwickeln können.

The First Descendant wurde erstmals im Jahr 2021 angekündigt, damals noch unter dem Projektnamen "Project Magnum". Die endgültige Enthüllung erfolgte im letzten Jahr im Rahmen der gamescom.

Werdet ihr The First Descendant ausprobieren?