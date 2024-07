The First Descendant-Spieler schimpfen über ‘inakzeptable’ PS5-Version - Performance-Probleme vermiesen Launch

The First Descendant ist ein Free2Play Looter-Shooter von Nexon, der mit seiner Grafik auf der Unreal Engine 5 beeindruckt. Nun ja, zumindest sollte das der Fall sein. Vor allem bei der PS5-Version ist das aktuell leider nicht so.

Gestern, am 2. Juli 2024, ist The First Descendant offiziell erschienen. Ebenfalls gestern sind Meldungen von Spieler*innen aufgetaucht, die von allerlei Problemen mit dem neuen Looter-Shooter von Nexon berichten. Bei uns verlief der Start zum Glück problemlos ab, wie ihr in der Übersicht von Kollege Tobi nachschauen könnt:

Probleme zum Launch, vor allem bei der PS5-Version

Andere Personen hatten weniger Glück, vor allem wenn sie sich die PlayStation-5-Version von The First Descendant heruntergeladen haben. Auf Reddit ist auch direkt ein Megathread entstanden, in dem die Community ihre Erfahrungen teilt und die Probleme stichwortartig zusammenfasst.

Darunter finden wir Meldungen von fehlenden Beta-Belohnungen, instabilen FPS und daraus resultierende ruckelnde Bilder, kaputte Schnellreisefunktionen, und und und.

Die Probleme sind vielfältig, doch häufen sie sich verdächtig häufig auf der PS5-Version des Spiels. Ebenfalls auf Reddit hat “WanderWut“ einen anderen Thread aufgemacht, der die Probleme der PS5-Version in einem Video genau veranschaulicht.

Im Thread von “WanderWut“ sowie im Megathread empfehlen die Spieler*innen deswegen, auch als PS5-Besitzer*in trotzdem die Version für die PS4 herunterzuladen, weil die besser laufe.

Wir haben das noch nicht selbst ausprobiert, doch einige Spieler*innen bedanken sich schon für den "Trick". In der Zwischenzeit könnt ihr euch anschauen, was euch in der PS5-Version aktuell technisch erwartet:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Ich habe viel Spaß, aber bisher gibt es beim Erkunden auf der PS5 ziemlich viele Lags, und grafisch ist es sehr körnig und es sieht so aus, als wären nicht alle Texturen geladen. Hier ist ein Video, das zeigt, was ich meine.

Auf X, ehemals Twitter, sammeln die Entwickler*innen von Nexon schon fleißig die Probleme und adressieren sie mit ersten Patches. Zusätzlich bieten sie als Entschuldigung diverse Boni für drei Tage an, die da wären:

Gold +30% Boost (3 Tage)

Kuiper Shard +30% Boost (3 Tage)

Descendant EXP +30% Boost (3 Tage)

Weapon Proficiency EXP +30% Boost (3 Tage)

7:44 Grafisch super schicker UE5-Shooter kommt für PS5: The First Descendant zeigt Game Overview

Aktuell hat vor allem die Lieferung der Premium-Währung Vorrang, die sich bei einigen Spieler*innen verzögert.

The First Descendant ist nämlich ein Free2Play-Spiel, das sich unter anderem mit kostenpflichtigen Premium Battle Passes finanziert, die diverse Belohnungen freischalten. Falls ihr euer Portemonnaie aktuell lieber verschlossen halten wollt, dann könnt ihr auf eine der kostenlosen Battle-Pass-Varianten zugreifen.

Wie verlief der Start von The First Descendant für euch?