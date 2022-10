Jetzt aber schnell: Mein Adventure-Highlight 2021 fliegt bald aus dem Game Pass

Der Oktober ist beinahe rum und mit einem Blick auf dem Game Pass bedeutet das, dass einige Spiele am Monatsende aus dem Abo-Dienst fliegen. Dazu gehört auch The Forgotten City, das ich euch noch dringend ans Herz legen will, bevor es zu spät ist.

Eine spannende Zeitschleifen-Reise, die sich lohnt

Das ist The Forgotten City: Eigentlich handelt es sich hier um eine Skyrim-Mod, die sich dank ihres großen Erfolgs zu einem eigenständigen Spiel gemausert hat, das nichts mit dem Elder Scrolls-Universum zu tun hat.

In dem Mystery-Adventure landen wir in einer unterirdisch gelegenen römischen Stadt, die durch ein Gesetz (The Golden Rule) verflucht ist und in der mysteriöse Morde geschehen. Durch die Befragung der Bürger, der gekonnten Manipulation eines Zeitportals und moralischen Entscheidungen versuchen wird herauszufinden, was in der Stadt wirklich vor sich geht und wie wir die Zeitschleife durchbrechen können, die uns dort gefangen hält. Wie das detektivische Spektakel endet, liegt dabei ganz an uns ab, denn es gibt mehrere mögliche Enden.

Hier seht ihr einen Trailer zu The Forgotten City (und keine Sorge, es gibt deutsche Texte):

Wann wird The Forgotten City aus dem Game Pass genommen? Bis zum 31. Oktober habt ihr noch Zeit, das Spiel durchzuspielen bzw. zu beenden. Und das sollte kein großen Problem sein, da die Story laut HLTB gerade mal fünf bis sechs Stunden dauert. Wer durch die alternativen Enden noch mehr erleben will, schafft das aber auch in gerade Mal zehn Spielstunden.

Annika Bavendiek The Forgotten City sieht man seine Skyrim-Vergangenheit zwar an, aber die vielschichtige Geschichte und die toll geschriebenen Charaktere machen das allemal wett. Ich war wie unser Protagonist bzw. unsere Protagonistin förmlich in der antiken Stadt gefangen und konnte mich kaum losreißen. Selten hatte ich trotz so einfacher Mittel so einen Drang und Spaß zugleich, Geheimnisse aufzuklären und mehrere Enden freizuschalten, wie hier. Und selten saß ich so baff vor dem Bildschirm, als ein Twist mich eiskalt erwischte und ich mich nur noch fragte "WTF, was passiert hier gerade?!".



Ich kann daher nur jedem empfehlen, der nur im Ansatz auf intelligente Geschichten steht, The Forgotten City zu spielen und wirken zu lassen – im besten Fall mit mehreren Enden. Solltet ihr jedoch auf viel Action aus sein, werdet ihr sie hier nur bedingt finden. Es gibt zwar Kampfeinlagen, aber das Spiel ist in erster Linie etwas fürs Köpfchen. Mit Gewalt kommen wir in der antiken Stadt definitiv nicht weit. Und wer das Spiel kennt, weiß, was ich damit meine.

Tschüss, Xbox Game Pass: Welche Spiele die nächste Zeit übrigens noch aus dem Game Pass fliegen, könnt ihr in unserer Oktober-Übersicht einsehen. Die neuesten Zugänge findet ihr dort ebenfalls.

Ist The Forgotten City etwas für euch? Habt ihr es vielleicht schon gespielt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare.