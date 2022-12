The Gecko Gods ist ein cooler Zelda: BotW-Cousin für die Switch - nur mit einem Gecko statt Link

The Gecko Gods lässt uns im nächsten Jahr über eine geheimnisvolle Insel kriechen und dabei jede Menge Rätsel lösen. Kriechen? Ja, richtig gelesen. In diesem Titel mit offener Spielwelt schlüpfen wir nämlich in die Rolle eines "Schuppenkriechtiers", genauer gesagt in die Rolle eines Geckos. Der Titel überzeugt im Trailer mit seinem bildhübschen Grafikstil und der ganz neuen Fortbewegungsart.

Das ist das tierische Abenteuer

"Moment mal, Breath of the Wild...?", könnten wir beim Beginn des Trailers denken. Der malerische Artstyle von The Gecko Gods erinnert wirklich ziemlich stark an Links letztes Abenteuer. Doch dann übernimmt der knuffige tierische Held im wahrsten Sinne des Wortes das Ruder.

Hier könnt ihr euch selbst einen Eindruck davon verschaffen:

1:02 The Gecko Gods - Das bildhübsche Open-World-Spiel für die Switch im Trailer

Alles erklettern, rätseln und erkunden: The Gecko Gods verspricht, ein Abenteuer von der gemütlichen Sorte zu werden. Das Gameplay besteht aus Plattforming-Elementen, Rätseln und Erkundung. Dabei werdet ihr von entspannter Musik begleitet. Für die richtige Kriechtier-Immersion fresst ihr außerdem Käfer, und - noch viel besser - könnt einfach alles in der weitläufigen Spielwelt erklettern und euch auf jeder Oberfläche bewegen.

Im Rahmen des Nintendo Mini-Events "House of Indies" gab es noch weitere spannende Ankündigungen. Hier findet ihr unsere Übersicht:

6 4 Nintendo Switch Mini-Event stellt neue nd kommende Spiele vor

Eigentlich ist unser kleines Krabbeltier auf einer Rettungsmission, dabei entdeckt es allerdings auf dem Eiland Spuren einer untergegangenen Zivilisation und muss in Ruinen alte Vorrichtungen nutzen, um weiterzukommen. Ein genaues Erscheinungsdatum hat der putzige Titel noch nicht. Wir wissen nur, dass er 2023 auf PC und Switch erscheint.

Wie gefällt euch der Titel auf den ersten Blick? Merkt ihr euch The Gecko Gods vor?