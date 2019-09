Fans von The Last of Us 2 sind aufmerksam und kombinierfreudig. Zumindest, wenn es darum geht, frühere Revealevents mit aktuellen Daten zu verknüpfen. Diese Kombinationsarbeit führte aktuell zu der Hoffnung, dass es schon bald eine Multiplayerdemo für den zweiten Teil geben würde.

Diese fixe Idee fußte darauf, dass der Multiplayer von Uncharted 4, ebenfalls ein Naughty Dog-Spiel, auf der Paris Games Week 2015 spielbar war, ein Jahr vor dem Release des Action-Adventures am 10. Mai 2016. Und da vom 3. bis 6. Oktober die Madrid Games Week stattfinden wird, hielten Fans das für einen sehr guten Zeitpunkt, Messebesuchern einen ersten Blick auf den Multiplayer zu ermöglichen.

Sony sagt nein

Möglich wäre das zwar. Schließlich wurde unlängst auf Twitter verkündet, dass schon am 24. September ein großes Medienevent zu The Last of Us: Part 2 stattfindet. Allerdings hat Sony auf mögliche Spekulationen einer Demo mit sehr klaren Worten geantwortet.

Während es zwar hinter verschlossenen Türen Neues zu sehen geben wird, ist kein Showcase für die Veröffentlichung geplant, erklärte ein PlayStation UK-Vertreter gegenüber Videogameschronicle. Weder wird es zu spielen sein, noch soll es in irgendeiner Art und Weise gezeigt werden. Das bedeutet auch keine Multiplayer-Besucherdemo.

Spannend wird es also, wenn die Berichte des Media-Events Ende September veröffentlicht werden. Allerdings können wir uns für den Oktober wahrscheinlich eher auf Berichte als auf spielbare Demos einstellen.

Hättet ihr lieber eine Multi- oder Singleplayerdemo?