The Last of Us 2: Fieser Trick wirft eure Gegner den Clickern zum Fraß vor

In manchen Situationen von The Last of Us Part 2 könnt ihr ganz schön ins Schwitzen kommen. Etwa, wenn sich eine Gruppe von WLF-Soldaten auf euch zubewegt. Doch befinden sich auch Clicker in der Nähe, dann nutzt diese doch einfach, um die Feinde zu attackieren.

Clicker reagieren auf Geräusche. Das ist insofern gut, weil ihr sie damit an bestimmte Stellen locken könnt. Etwa, um sie dann aus dem Hinterhalt zu attackieren. Ihr könnt die Clicker aber auch auf Soldaten hetzen.

Oder ihr nehmt eine Geisel, führt sie zu einem Clicker und werft sie dem Monster in die Arme.

Eine hinterhältige aber effektive Methode

Die Clicker als Waffen: Lockt die Clicker mit Geräuschen an, beispielsweise, indem ihr Flaschen oder Steine werft. Dadurch könnt ihr die Kreaturen in die Nähe der Soldaten bringen. Werft jetzt noch einen Gegenstand in die Mitte der Gruppe und schon stürzen sich die Clicker auf die Bewaffneten. Das ist besonders effektiv, wenn ihr es schafft, mehrere Clicker anzulocken.

Im Idealfall löschen sich die beiden Parteien gegenseitig aus oder es bleiben nur noch wenige übrig, mit denen ihr anschließend kurzen Prozess macht.

9 1 Mehr zum Thema The Last of Us 2: Fundorte aller Waffen und Holster

Alternativ schnappt ihr euch, wie bereits geschrieben, einen Soldaten und führt ihn zu einem Clicker. Lasst ihn dann los und die Kreatur erledigt den Rest für euch. Wie so eine von euch gestartete Attacke von Clickern auf Soldaten aussieht, könnt ihr euch im obigen Video ansehen. Ja, das ist ganz schön fies, aber die Welt von The Last of Us Part 2 ist eben auch ein sehr düsterer und brutaler Ort.

Habt ihr schon einmal Clicker auf Soldaten gehetzt? Ging es gut aus oder ging der Schuss vielleicht nach hinten los?