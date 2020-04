The Last of Us 2-Leak: Fantastisches Gameplay zeigt Ellie mit Gitarre

Es ist wie Salz in der Wunde: Kaum wurde The Last of Us 2 verschoben, ist ein Gameplay-Clip mit komplett neuem Material im Netz aufgetaucht, der zu authentisch aussieht, um ein Fake zu sein (via Dualshockers).

Aber Vorsicht: Hierbei erwarten euch leichte Spoiler.

Das ist im Clip zu sehen

Im rund zwei Minuten langen Gameplay-Clip sehen wir zunächst, wie Heldin Ellie verletzt und angeschlagen auf ihrem Bett aufwacht. Sie zieht sich an, steift sich den Rucksack über und läuft in den Korridor hinaus, ruft nach ihrem Gefährten Jesse.

Anschließend betritt sie ein altes, heruntergekommenes Theater mit typischen roten Sitzen.

An dieser Stelle wird's interessant: Sie setzt sich auf einen der Theatersitze, schnappt sich ihre Gitarre und beginnt, zu spielen. Anstatt nun aber nur eine Cutscene abzuspulen, sieht es hier ganz danach als, als ob wir selbst in die Saiten schlagen dürfen.

Naughty Dog hat sich offenbar die Mühe gemacht, eine kleine Gitarren-Gameplay-Sequenz selbst zu programmieren: Mit den Schultertasten setzen wir die Gitarrengriffe, mithilfe des Touchpads schlagen wir die Saiten an.

Schon verrückt, an wie viele liebevolle Details die Entwickler hier gedacht haben. Wir dürfen auf das finale Spiel gespannt sein!

Spoilerwarnung: Den Gameplay-Clip könnt ihr euch auf Streamable anschauen, wenn ihr denn wollt. Es dürfte aber nur eine Frage der Zeit sein, bis er wieder heruntergenommen wird.

Woher ist das Gameplay? Der Clip stammt von einem Youtube-Channel mit dem (geschmacklosen) Namen "covid19", ist mittlerweile aber wieder gelöscht worden.

Es ist unklar, woher der Channel diesen Gameplay-Ausschnitt hat. Vielleicht stammt er aus einem Trailer, den die Macher kurz vor dem geplatzten Launch im Mai veröffentlichen wollten, nun aber zurückhalten. Das ist aber nur Spekulation.

Also Vorsicht: Weder Naughty Dog noch Sony haben einen offiziellen neuen Gameplay-Trailer oder Gameplay-Material veröffentlicht. Auch wenn das Material authentisch daherkommt, solltet ihr es dennoch mit Vorsicht genießen.

GamePro hat die PR-Abteilung von Sony um ein Statement gebeten.

The Last of Us 2 wurde verschoben

The Last of Us 2 wird nicht mehr wie geplant am 29. Mai 2020 in den Läden stehen, sondern wurde aufgrund des Coronvirus verschoben. Einen neuen Release-Termin hat Ellies Abenteuer nicht. Als Trostpflaster haben die Macher schicke neue Screenshots veröffentlicht, die uns eine komplett neue Figur zeigen.