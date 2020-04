Frische The Last of Us 2-Screenshots zeigen komplett neue Figur

Seit gestern wissen wir, dass sich The Last of Us Part 2 um ein weiteres Mal verschiebt. Einen neuen Release-Termin des PS4-Blockbusters haben Sony und Naughty Dog bislang zwar nicht enthüllt, als kleines Trostpflaster aber immerhin eine Reihe brandneuer Screenshots veröffentlicht.

Das Besondere? Darauf sehen wir nicht nur Heldin Ellie und Joel mit der Gitarre, sondern auch einen komplett neuen Charakter.

Seht euch die neuen Bilder zu The Last of Us Part 2 an

Screenshot offenbart neuen Charakter - offenbar einen Verbündeten

Außerdem zu sehen: Eine komplett neue Figur. Natürlich wissen wir bislang nicht, wer sich hinter dem Mann in der Bildmitte verbergen könnte.

Aber wir können jetzt schon einige Rückschlüsse ziehen: Offenbar gehört er nämlich zu den "Guten", ist vielleicht ein Verbündeter Ellies. Auf dem Bild wird er von mehreren üblen Typen in Schach gehalten und gezwungen, seine eigene Waffe herunter zu nehmen. Wir dürfen gespannt sein, welche Rolle er in der düsteren Geschichte des Spiels einnehmen wird.

Warum wurde The Last of Us 2 verschoben?

Eigentlich sollte das Action-Adventure am 29. Mai in den Läden stehen, am 2. April gab Sony allerdings bekannt, dass sich der Release auf unbestimmte Zeit verschiebt. Als Grund wurden logistische Probleme wegen der Corona-Krise genannt.

Laut Naughty Dog sei The Last of Us 2 aber beinahe fertig entwickelt.

Alles, was wir über The Last of Us 2 wissen

In unserem großen Übersichtsartikel führen wir indes alle Fakten und Infos auf, die uns bislang über das Gameplay, die Neuerungen, die Story und mehr bekannt sind.

