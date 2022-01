The Last of Us 2: Joel hatte Ellies Kassette die ganze Zeit bei sich

Egal, wie viele Spielstunden ihr in The Last of Us 2 investiert habt: Es gibt immer noch zahlreiche Details die der Spielerschaft erst Jahre nach dem Release auffallen. Ein findiger Fan entdeckte nun eine weitere Einzelheit, die wieder einmal beweist, wie viel Mühe das Entwicklerteam in das Spiel steckt.

Auf Reddit beweist User ImAFlyingShark, dass sich Joel schon im Vorfeld Gedanken um seine Ziehtochter Ellie gemacht hat. In einer Szene bemerkt der The Last of Us 2-Fan, dass Joel die Kassette, die er Ellie zum Geburtstag schenkt, bereits in seiner Brusttasche zu finden ist:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Um welche Kassette geht es? Während Ellie und Joel in einer Rückblick-Sequenz in The Last of Us 2 durch ein altes Museum streifen, entdeckt Ellie einen Astronautenhelm und setzt ihn auf. Beide steigen daraufhin in eine Weltraumkapsel und und lehnen sich zurück. Als Ellie einen Flug simuliert, schenkt Joel ihr als Geburtstagsgeschenk die besagte Kassette.

Daraufhin legt Ellie die Kassette in ihren Kassettenrekorder, schließt die Augen und spielt sie ab. Auf der Kassette ist der Start der Rakete Apollo 11 zu hören und Ellies Fantasie wird Realität. Wir sehen, wie sie durch den Start hin und her geschüttelt wird und wie sich das Feuer des Antriebs und die Sonne im Weltall in ihrem Helm spiegeln.

Weitere News zu The Last of Us 2 im Überblick:

Spielerschaft diskutiert über Zustand der Kassette

In den Kommentaren freuen sich viele User darüber, wie sehr sich Joel um Ellie kümmert. Doch die Mehrheit diskutiert darüber, ob die Kassette und der Rekorder nicht beschädigt werden würden, wenn die beiden durch wässrige Gebiete schwimmen.

Allerdings sind sich viele User auch einig, dass das Spiel nicht unbedingt so realistisch sein muss. misterkevinoh schreibt beispielsweise:

Ich denke, das Spiel wäre realistischer, wenn Petroleum, Kugeln und sogar die Kleidung schon vor Jahren abgelaufen oder auseinandergefallen wären. Aber ich liebe LOU und ich erwarte nicht, dass es hyperrealistisch ist, denn das macht irgendwie keinen Spaß.

Somit steht einzig und alleine die Geschichte rund um Joel und Ellie im Vordergrund. Wer weiß, welche lustigen oder herzergreifenden Details die Community noch in der Zukunft finden wird.

Ist euch dieses Detail aufgefallen? Welche weiteren Gimmicks habt ihr schon entdeckt?