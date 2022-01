The Last of Us-Remake und TloU 2-Director's Cut kommen angeblich 2022

Auf der CES 2022 in Las Vegas bestätigte Neil Druckmann, dass Naughty Dog derzeit an mehreren Projekten arbeite. Details nannte er nicht, doch jetzt wissen wir vermutlich mehr.



The Last of Us Part III gehört eher nicht zu diesen Spielen, denn Druckmann und sein Team wollen ihren Ideen für eine eventuelle Fortsetzung nach der strapaziösen Entwicklung von The Last of Us Part II erst einmal Raum geben, sich zu entfalten. Trotzdem könnten sich gleich drei Projekte für das Franchise in Arbeit befinden, für die alle eine Chance besteht, dass sie noch 2022 erscheinen.

Ein Mulitplayer- und zwei Singleplayer-Spiele im Last of Us-Universum

Factions 2

Das einzige bisher von Naughty Dog anerkannte Spiel auf der Liste, ist der Multiplayer für The Last of Us 2, ein eigenständiger Nachfolger des Faction-Modus aus dem ersten Teil.

Offiziell wissen wir kaum etwas über den Titel, doch angeblich wird er Free2Play und soll sich über Mikrotransaktionen finanzieren. Naughty Dog möchte dem Multiplayer laut eigener Aussage dieselbe Aufmerksamkeit widmen wie den Singleplayer-Spielen der Serie. Es wird vor allem interessant, wie das Studio ihre Expertise in Sachen Storytelling in einem Multiplayer-Projekt ausspielt.

Mehr zu dem Spiel, erfahrt ihr hier:

23 2 Mehr zum Thema The Last of Us 2: Naughty Dog gibt uns ein Lebenszeichen zum Multiplayer

The Last of Us Remake

Das Remake des ersten Teils ist noch immer nicht offiziell bestätigt, doch der bekannte Leaker Tom Henderson ist sich nicht nur sicher, dass es existiert, sondern auch, dass die Arbeiten an dem Spiel fast abgeschlossen sind. Wer gut aufgepasst hat, konnte Ellie und Joel in einem Sony-Trailer von der CES 2022 entdecken. Henderson stellt den Moment in einem Tweet noch einmal heraus:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

The Last of Us 2 Director's Cut

Death Stranding, Ghost of Tsushima – Der Begriff Director's Cut ist in der Videospiel-Branche momentan angesagt, vor allem wenn Titel aus der letzten Konsolengeneration für die PS5 erscheinen. Jetzt soll auch The Last of Us 2 einen Director's Cut bekommen.

Auch wenn bereits ein Next-Gen-Update existiert, soll zusätzlich eine überarbeitete Version erscheinen, die vermutlich einige Änderungen und neue Inhalte bereithalten wird.

Wann erscheinen die Spiele laut Gerücht?

Beim Remake nennt Henderson die zweite Jahreshälfte 2022 als möglichen Erscheinungszeitraum. Er habe von mehreren Quellen gehört, dass es mehr oder weniger fertig sei. Das kommt durchaus überraschend, da das Projekt ja von einem anderen Studio an Naughty Dog weitergegeben wurde und das Studio entsprechend noch nicht allzu lange daran arbeiten konnte. Ein weiteres Argument für Henderson ist, dass Sony bisher kaum etwas für das zweite Halbjahr auf Lager hat.

Weitere aktuelle Artikel zum Thema:

Und Factions 2 und der TloU 2 Director's Cut? Bei Factions 2 und dem Director's Cut sieht es ein wenig anders aus. Hier ist sich der Leaker nicht sicher, kann sich jedoch auch einen Release noch in diesem Jahr vorstellen. Zum einen, um das maue Lineup für die PS5 aufzuwerten, und zum anderen, um den Start der HBO-Serie zu hypen, für den es jedoch noch keinen konkreten Termin gibt.

Auch wenn der Leaker relativ zuverlässig ist, handelt es sich hier um Gerüchte. Wir fragen bei Naughty Dog für euch nach, was es mit den Aussagen auf sich hat.

Auf welches The Last of Us-Spiel freut ihr euch am meisten?