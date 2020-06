The Last of Us 2 enthüllt neues PS4-Theme, aber nicht jeder bekommt es

PS4-Spieler können sich mittlerweile eine ganze Reihe kostenloser und kostenpflichtiger PS4-Themes zu The Last of Us Part 2 herunterladen. Jetzt hat Naughty Dog einen weiteren dynamischen Hintergrund enthüllt, der aber nicht für alle erhältlich ist.

So sieht das neue The Last of Us Part 2-Theme aus

Picking up the #TheLastofUsPartII Digital Deluxe, Special, Collector's, or Ellie Edition versions of the game on Friday? Here's a quick peek at the PS4 Dynamic Theme that comes included, featuring stunning portraits by the one and only @alicexz!



Details: https://t.co/O1rMdkrcnu pic.twitter.com/XpF6CxRJQy — Naughty Dog (@Naughty_Dog) June 15, 2020

Wer ist die Künstlerin hinter dem Artwork? Das Ellie-Portrait stammt von Alice X. Zhang (alicexz auf Twitter), die nicht nur mit Naughty Dog zusammenarbeitet, sondern bereits Artworks unter anderem für Marvel und Lucasfilm erstellt hat.

Diese fantastischen Bilder zu The Last of Us 2 stammen ebenfalls aus ihrer Feder:

"I walk through the valley of the shadow of death

And I fear no evil because I'm blind to it all

And my mind and my gun they comfort me

Because I know I'll kill my enemies when they come..."#TheLastofUsPartII pic.twitter.com/SvfF8JYvJv — Alice X. Zhang (@alicexz) September 22, 2019

So bekommt ihr den The Last of Us 2-PS4-Hintergrund

Die Krux? Ihr könnt das Theme nicht einfach so aus dem PS Store herunterladen, sondern bekommt es nur, wenn ihr die Digital Deluxe-, Special, Collector's- oder die (in Deutschland nicht erhältliche) Ellie-Edition von The Last of Us 2 kauft. Die Standard-Version des kommenden PS4-Spiels enthält das Theme hingegen nicht.

Diese The Last of Us 2-Themes gibt es für alle Spieler:

Alle Editionen zu The Last of Us 2 im Überblick

The Last of Us 2 erscheint insgesamt in vier unterschiedlichen Versionen:

Standard-Version

Special-Edition

Collector's Edition

Digital Deluxe Edition

Ellie Edition (nicht in Deutschland)

Was steckt drin & wie teuer sind die Editionen? Alle Inhalte und Preise der The Last of Us 2-Sondereditionen findet ihr in unserem separaten GamePro-Special.

Lohnt sich der Kauf von The Last of Us 2?

Das Embargo zu The Last of Us 2 ist mittlerweile gefallen. Im GamePro-Test verraten wir euch, warum Naughty Dogs neuestes Spiel nicht nur ein packendes Action-Adventure ist, sondern auch die Messlatte für Storytelling in Blockbuster-Games ein gewaltiges Stück nach oben setzt:

Release: The Last of Us Part 2 erscheint am Freitag, den 19. Juni 2020 exklusiv für PlayStation 4.

Verratet uns in den Kommentaren, welche Edition von The Last of Us 2 ihr euch zugelegt habt und warum!