The Last of Us 2-Ellie Edition in Deutschland kaufen? Das sagt Sony

The Last of Us Part 2 erscheint in vielen verschiedenen Editionen. Dazu gehört auch die besonders umfangreiche Ellie Edition. Die enthält neben dem eigentlich Spiel und verschiedenen Extras vor allem einen echten Rucksack, der dem von Ellie nachempfunden ist. Diese Variante des Spiels erscheint allerdings nicht in Deutschland.

Das hat Sony uns gegenüber bestätigt. Solltet ihr noch auf der Suche nach Vorbestellungen der Ellie Edition sein, könnt ihr zumindest bei deutschen Händlern aufhören. In den USA wird die Edition hingegen bei Händlern wie Best Buy angeboten.

Was ist in der Ellie Edition drin?

Die Ellie Edition ist die größte Special Edition von The Last of Us Part 2. Für circa 230 Euro bekommt ihr neben dem Spiel und dem Rucksack eine ganze Liste an zusätzliche Boni, die sowohl Ingame, als auch physisch beiliegen.

Enthalten sind:

Das Spiel "The Last of Us Part 2"

Steelbook mit Ellie auf dem Cover

48-seitiges Art Book

Der Rucksack von Ellie

Vinyl-Platte mit Aufnahmen des originalen Soundtracks

Statue von Ellie, die Gitarre spielt

Das Armband von Ellie

Kunstdrucke und Dankesbrief der Entwickler

6 verschiedene Pins

5 verschiedene Sticker

dynamisches PS4-Theme

6 verschiedene PSN-Avatare

digitaler Soundtrack

digitale Version des Art Books

Vergrößerte Munitionskapazität & Crafting-Handbuch für Vorbesteller

Was kann ich stattdessen für The Last of Us 2-Editionen kaufen?

Neben der Standard-Edition gibt's unter anderem noch die Collector's Edition sowie die Special Edition. Mehr Infos zu den anderen Varianten und ihren inhalten findet ihr in unserer Übersicht zu allen The Last of Us-Editionen.

The Last of Us 2 erscheint am 21. Februar 2020 für PS4.

Außerdem haben wir für euch alle wichtigen Infos zum Spiel zusammengefasst, die schon bekannt sind. Beispielsweise stellt uns Naughty Dog die neuen Shambler-Infizierten in den Weg.

Unser Kollege Kai hat The Last of Us Part 2 bereits angespielt und verrät in seiner Preview, warum ihm die erste Demo sehr gut gefallen hat.

Wolltet ihr euch die Ellie Edition kaufen?