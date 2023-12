The Last of Us 2 Remastered kommt schon bald: Jetzt vorbestellen und Preorder-Bonus sichern!

The Last of Us 2 Remastered soll neben besserer Grafik auch einige neue Inhalte liefern.

The Last of Us Part 2 Remastered könnt ihr jetzt vorbestellen und euch so den Preorder-Bonus sichern. Die erst kürzlich angekündigte PS5-Neuauflage des 2020 erschienenen PS4-Hits ist jetzt unter anderem bei Amazon bestellbar, der Preis fällt mit 49,99€ ein gutes Stück günstiger aus als bei einem ganz neuen AAA-Spiel. Offizieller Release-Termin ist laut Sony der 19. Januar, bei Amazon ist derzeit vom 18. Januar die Rede:

Neben Amazon könnt ihr The Last of Us 2 Remastered auch schon bei einigen anderen großen Händlern finden. Hier ein paar Beispiele:

Bei MediaMarkt und Saturn werden derzeit 59,99€ verlangt, es ist aber gut möglich, dass dieser Preis noch an den der Konkurrenz angepasst wird. Wie Amazon bieten auch diese beiden Shops eine Preisgarantie: Wenn das Spiel vor dem Release noch günstiger wird, zahlen Vorbesteller*innen automatisch weniger.

1:50 The Last of Us Part 2 Remastered für PS5 mit neuem Modus angekündigt

Falls ihr The Last of Us Part 2 schon in der PS4-Version besitzt, braucht ihr euch das PS5-Remaster übrigens nicht noch mal neu zu kaufen, sondern könnt euch stattdessen ein Upgrade holen, das vermutlich circa 10€ kosten wird. Das Upgrade soll direkt zum Release des Remasters zur Verfügung stehen.

Was ist der Preorder-Bonus?

Vorbesteller*innen bekommen in The Last of Us 2 Remastered frühzeitig im Spiel eine Munitionskapazität-Verbesserung sowie ein Fertigung-Trainingshandbuch. Nach derzeitigem Stand scheint man diese Preorder-Boni unabhängig davon zu bekommen, bei welchem offiziellen Händler man vorbestellt. Es kann jedoch Ausnahmen geben.

Was ist neu an The Last of Us 2 Remastered?

Technische Verbesserungen: Das Remaster von The Last of Us Part 2 soll eine Menge grafischer Verbesserungen bieten, etwa überarbeitete Texturen und Schatten sowie 4K-Auflösung. Hinzu kommen kürzere Ladezeiten und die Unterstützung der neuen DualSense-Features, also der adaptiven Trigger und des haptischen Feedbacks.

1:35 The Last of Us 2 Remastered – Das erwartet euch im neuen No Return-Modus

Neuer Roguelike-Überlebensmodus: In dem neuen Modus „Kein Zurück“ werdet ihr an verschiedene Orte aus dem Story-Modus geschickt und müsst dort möglichst lange gegen zufällige Gegner durchhalten, um schließlich in einem finalen Bosskampf zu bestehen. Sterbt ihr, fangt ihr von vorn an. Unterschiedliche spielbare Charaktere mit individuellen Eigenschaften und verschiedene Herausforderungen sollen den Modus längerfristig frisch halten.

Weitere Zusatzinhalte: Daneben soll es noch einige weitere, kleinere Zusatzinhalte geben. Hier die Übersicht:

„Verlorene Level“: drei aus dem Spiel herausgeschnittene Level in frühen Entwicklungsversionen

mehrere Stunden Entwicklerkommentare

Modus „Gitarre frei Spielen“

Schnellauf-Modus für Jagd nach Bestzeiten

neue freischaltbare Charakter und Waffendesigns

neue Barrierefreiheitsfunktionen

