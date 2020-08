The Last of Us 2-Update 1.04 kommt heute: Release, Inhalte & mehr

Nach längerer Durststrecke werden The Last of Us 2-Fans heute endlich mit neuen Inhalten versorgt, die Naughty Dog in Form eines Update ins Spiel bringt: Mit einem Inhalts-Patch erhält der PS4-Hit nämlich unter anderem den heiß ersehnten Grounded-Schwierigkeitsgrad sowie den Permadeath-Modus. Wir fassen alles Wichtige zum Update für euch zusammen.

Genauer gesagt erscheinen heute sogar gleich zwei Patches für das Action-Adventure:

Patch 1.04 - Ein größeres Update, das etliche neue Inhalte ins Spiel bringt

- Ein größeres Update, das etliche neue Inhalte ins Spiel bringt Patch 1.05 - Ein Zusatz-Patch, der zeitgleich erscheint und Bugfixes im Gepäck hat

Infos zur Download-Größe der Patches liegen uns derzeit noch nicht vor. Wir aktualisieren diesen Artikel, sobald diese bekannt sind.

Release-Datum - Wann erscheinen Patch 1.04 und 1.05?

Datum: 13. August 2020

13. August 2020 Uhrzeit: Noch nicht bekannt

Aktuell kann der Patch noch nicht heruntergeladen werden. Weder Naughty Dog noch Sony haben bislang eine konkrete Release-Uhrzeit offiziell verkündet. Sobald die Updates live sind oder vorher die Zeit offiziell bekanntgegeben wird, werden wir diesen Artikel entsprechend updaten.

Was sagt die Community? Fans im The Last of Us-Subreddit warten ebenfalls ungeduldig auf die neuen Inhalte. User "Mrbrettwet115" vermutete zuletzt, dass Naughty Dog die Updates um Punkt 0:00 Uhr Ortszeit in Santa Monica, Kalifornien (der Sitz des Entwicklerstudios) freischaltet. Mittlerweile wurde dieser Zeitpunkt allerdings überschritten und das Update lässt nach wie vor auf sich warten.

Neuer Schwierigkeitsgrad: Erbarmungslos

Permadeath-Modus

Cheat-Codes

Gameplay-Modifikatoren

Grafik- und Audio-Filter

Filmkörnung-Regler

Alle Infos zu den neuen Inhalten findet ihr in unserer ausführlichen GamePro-Übersicht:

Spannend dürfte dabei unter anderem der neue Permadeath-Modus werden, der uns nur ein einziges Leben gewährt und damit eine komplett andere Spielerfahrung verspricht. Permadeath lässt sich dabei entweder für das komplette Spiel aktivieren (stirbt Ellie, müssen wir komplett von vorn beginnen), für einzelne Tage (stirbt Ellie an Seattle Tag 2, beginnen wir wieder am Anfang von Seattle Tag 2) oder für einzelne Akte.

Auf welche Features des Updates freut ihr euch am meisten? Werdet ihr den Permadeath-Modus spielen?