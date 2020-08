The Last of Us 2-Cheats: Zeitlupe, unendlich Munition & mehr

Mit Patch 1.04 hat Naughty Dog The Last of Us Part 2 um einige sehr coole Features erweitert. Darunter mit einem neuen Schwierigkeitsgrad, einem Permadeath-Modus, Grafik-Filtern und auch Cheats. Und um letztere soll es hier im Artikel gehen. Wir verraten euch, auf welche Weise ihr das Spielerlebnis des Action-Adventures verändern könnt und was die Änderungen bewirken.

Wie aktiviere ich die Cheats?

Geht vom Hauptmenü aus auf das Menü "Extras" und dann auf "Gameplay-Modifikatoren". Via Schieberegler könnt ihr die Hilfen bequem ganz nach Belieben ein- und ausschalten. Das geht übrigens auch, wenn ihr euch bereits im Spiel befindet. Ruft hier einfach das Ingame-Menü auf.

Ausnahmen: Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad Erbarmunglos (engl. Grounded) und bei aktiviertem Permadeath-Modus könnt ihr die Cheats nicht aktivieren.

The Last of Us 2-Cheats: Welche es gibt & was sie bewirken

Insgesamt habt ihr die Wahl aus bislang acht Gameplay-Modifikatoren aka Cheats:

Zeitlupe

Ist dieser Cheat aktiviert, verringert sich die Spielgeschwindigkeit auf 50%.

Bullet Time-Modus

Hier wird die Spielgeschwindigkeit nur beim Zielen verringert, und zwar auf lediglich 25% des normalen Wertes. Wenn ihr habt Max Payne gespielt habt, wisst ihr, was euch erwartet.

Unendlich Munition

Wie es der Name unmissverständlich verrät, um Munition müsst ihr euch mit diesem Cheat keine Gedanken mehr machen.

Unendlich Fertigung

Mit diesem Cheat müsst ihr euch nie wieder Gedanken um Materialien fürs Crafting machen, könnt beispielsweise unendlich Molotov-Cocktails herstellen und so den Feinden eins überbraten.

Unendlich Nahkampfwaffen-Haltbarkeit

Noch ein Schlag und die Axt ist kaputt. Habt ihr darauf keine Lust, aktiviert diesen Cheat.

Unendlich Lauschmodus Reichweite

Den Cheat aktiviert, den Lauschmodus eingeschaltet, erspäht ihr selbst Gegner durch Wände, die sonst selbst mit voll aufgewerteter Fähigkeit unsichtbar wären.

Ein Schuss

Egal welche Waffe ihr ausgerüstet habt, ob Pistole oder Schrotflinte, jeder Treffer tötet euer Gegenüber sofort.

Berührung des Todes

Hier sind es nicht die Schusswaffen, die tödlich sind, sondern die Nahkampfwaffen. Haut ihr einem Bloater mit der rostigen Brechstange eins über den fauligen Pelz, liegt der eklige Scherge auf dem Boden und stellt keine Gefahr mehr dar.

The Last of Us Part 2 ist am 19. Juni 2020 exklusiv für die PS4 erschienen. Ein Leak deutet zudem an, dass bald ein Multiplayer-Modus das TLoU-Universum erweitert.

Werdet ihr einige der Cheats nutzen oder kommt cheaten für euch generell nicht in Frage?