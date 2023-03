The Last of Us: Dieser Cordyceps-Bär wäre der absolute Albtraum

The Last of Us steckt so schon voller unangenehmer Momente, aber dieses Viech könnte das toppen.

In The Last of Us und The Last of Us 2 befällt der Cordyceps-Pilz nicht mehr nur Insekten, sondern auch Menschen. Aber zum Glück keine großen, wilden Tiere wie Bären. Kaum auszumalen, wie furchtbar sowas aussehen würde – und wie unangenehm solche Gegner im Spiel wären. Genau hier kommt ein Fan ins Spiel, der zeigt, wie eklig so ein Cordyceps-Bär aussehen könnte.

The Last of Us 3 wäre perfekt mit diesem Horror-Bären

Darum geht's: Den Cordyceps-Pilz gibt es wirklich. Aber eigentlich befällt jede einzelne Version dieses Pilzes nur ein bestimmtes Insekt. The Last of Us basiert auf der Idee, was passieren würde, wenn die Infektion auch bei Menschen funktioniert. Bei anderen Tieren wie Hunden spielt der Cordyceps aber keine Rolle.

Fan-Idee des Grauens: Auf Reddit tummeln sich natürlich auch diverse The Last of Us-Fans. Einer davon spekuliert fleißig darüber, dass ein eventuell mögliches The Last of Us 3 auch infizierte wilde Cordyceps-Tiere auf uns loslassen könnte.

Er spinnt den Gedanken noch etwas weiter: Stellt euch vor, im Ankündigungstrailer rennt Ellie durch den Wald vor etwas weg – und dann bricht dieses Vieh hier durch das Unterholz:

Der fiese Clicker-Bär sieht wirklich furchterregend aus und kommt dementsprechend sehr gut bei den Franchise-Fans an. Er weckt auch sofort diverse Erinnerungen an unterschiedliche andere Bären aus der Film- und Spielewelt:

Annihilation : Die Verfilmung des ersten Area X-Romans von Jeff Vandermeer kommt mit einem ähnlich unangenehmen Bären-Wesen um die Ecke, wie es hier zu sehen ist.

: Die Verfilmung des ersten Area X-Romans von Jeff Vandermeer kommt mit einem ähnlich unangenehmen Bären-Wesen um die Ecke, wie es hier zu sehen ist. Cocaine Bear: Momentan wirbelt im Kino ein ganz besonders flotter Bär ordentlich, äh, Staub auf. Wer würde wohl gewinnen, wenn die beiden gegeneinander kämpfen?

Momentan wirbelt im Kino ein ganz besonders flotter Bär ordentlich, äh, Staub auf. Wer würde wohl gewinnen, wenn die beiden gegeneinander kämpfen? Days Gone: In einem der ersten Gameplay-Trailer zu Days Gone sorgt ein Zombie-Bär für fast genau denselben Effekt, den der Redditor hier beschreibt. Eindrucksvoller Auftritt!

Allerdings gibt es natürlich auch viele Kommentare von Leuten, die der Idee nichts abgewinnen können. Immerhin stellen Bären auch ohne Cordyceps-Infektion schon eine wirklich ernstzunehmende Gefahr dar.

Außerdem wäre es natürlich auch irgendwie noch ein bisschen unrealistischer, wenn der Pilz erst nach so langer Zeit auf andere Tiere übergreift. The Last of Us zieht großen Reiz daraus, dass eben Menschen infiziert werden.

Was sagt ihr zu dem Clicker-Bären hier und wie fändet ihr es, wenn solche Viecher in The Last of Us 3 vorkämen?