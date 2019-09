The Last of Us 2 ist so riesig, dass es auf zwei Discs erscheint

Wenn The Last of Us: Part 2 am 21. Februar erscheint, bekommt die physische Version sehr wahrscheinlich zwei Discs. Das legt zumindest ein Eintrag bei einem US-Amerikanischen Händler nahe.

Dort findet sich nämlich die Special Edition, die mit einem 48 Seiten-Artbook, einem Steelbook, einem PSN Avatar-Set und einem Theme für die PS4 geliefert wird - und zwei Discs (via gamespot). Das würde zu einem Statement des Game Directors Neil Druckmann passen, der The Last of Us: Part 2 als längstes Spiel bezeichnet, dass Naughty Dog jemals entwickelt hat.

"Was uns relativ früh klar geworden ist, ist dass wir gerade Naughty Dogs ambitioniertestes und längstes Spiel in 35 Jahren Studiogeschichte erschaffen. Um diese Art Geschichte zu erzählen, mussten wir riesig werden."

Anders als jedoch andere, in mehrere Discs aufgeteilte Spiele (wie beispielsweise das Final Fantasy 7-Remake) werden die einzelnen Teile nicht zeitversetzt erscheinen, sondern gleichzeitig. Neben der Special Edition erscheinen übrigens noch eine Collector's Edition und eine Ellie Edition, deren Inhalte noch umfangreicher sind.

Bevorzugt ihr die physische oder digitale Edition?