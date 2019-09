The Last of Us 2: Die Ellie Edition kommt mit Statue & Rucksack

Endlich hat Sony etwas mehr verraten und wir wissen nun, wann The Last of Us: Part 2 in den Läden stehen wird. Ab dem 21. Februar 2020 können wir uns das neue Abenteuer von Ellie und Joel kaufen. Aber in welcher Edition? Das ist eine schwierige Frage, denn Naughty Dog bietet eine interessante Auswahl an.

Alle Editionen von The last of Us: Part 2 im Überblick

The Last of Us 2

Trailer zeigt erstmals Joel & Releasetermin

Auf dem offiziellen PlayStation.Blog hat Game Director Neil Druckmann insgesamt vier unterschiedliche Versionen von The Last of Us: Part 2 enthüllt. Jede davon kommt mit anderen Boni und Extras daher. Zum Launch könnt ihr euch zwischen folgenden Editionen entscheiden:

The Last of Us: Part 2 - Standard Edition / Digital Deluxe Edition

The Last of Us: Part 2 - Special Edition

The Last of Us: Part 2 - Collector's Edition

The Last of Us: Part 2 - Ellie Edition

Immer der Reihe nach: Zuerst einmal die Standard Edition, beziehungsweise die Digital Deluxe Edition für PlayStation Store-Jünger.

Enthalten sind:

Das Spiel "The Last of Us: Part 2"

Exklusiver Avatar für Vorbesteller (digital)

Vergrößerte Munitionskapazität & Crafting-Handbuch für Vorbesteller (Standard)

Als nächstes kommt die Special Edition, die mit ein paar mehr Boni ausgestattet ist.

Enthalten sind:

Das Spiel "The Last of Us: Part 2"

Steelbook mit Ellie auf dem Cover

48-seitiges Art Book

dynamisches PS4-Theme

6 verschiedene PSN-Avatare

Vergrößerte Munitionskapazität & Crafting-Handbuch für Vorbesteller

Jetzt wird es spannend:

The Last of Us: Part 2 - Collector's Edition

Enthalten sind:

Das Spiel "The Last of Us: Part 2"

Steelbook mit Ellie auf dem Cover

48-seitiges Art Book

Statue von Ellie, die Gitarre spielt

Das Armband von Ellie

Kunstdrucke und Dankesbrief der Entwickler

6 verschiedene Pins

dynamisches PS4-Theme

6 verschiedene PSN-Avatare

digitaler Soundtrack

digitale Version des Art Books

Vergrößerte Munitionskapazität & Crafting-Handbuch für Vorbesteller

The Last of Us: Part 2 - Ellie Edition

Enthalten sind:

Das Spiel "The Last of Us: Part 2"

Steelbook mit Ellie auf dem Cover

48-seitiges Art Book

Der Rucksack von Ellie

Vinyl-Platte mit Aufnahmen des originalen Soundtracks

Statue von Ellie, die Gitarre spielt

Das Armband von Ellie

Kunstdrucke und Dankesbrief der Entwickler

6 verschiedene Pins

5 verschiedene Sticker

dynamisches PS4-Theme

6 verschiedene PSN-Avatare

digitaler Soundtrack

digitale Version des Art Books

Vergrößerte Munitionskapazität & Crafting-Handbuch für Vorbesteller

The Last of Us: Part 2 erscheint am 21. Februar 2020 exklusiv für PS4.