Knapp zwei Wochen nach Drehstart der The Last of Us-Serie von HBO können wir uns über drei neue Darsteller freuen, die Deadline jetzt enthüllt hat:

Jeffrey Pierce - spielt den Rebellen Perry

- spielt den Rebellen Perry Murray Bartlett - spielt Frank

- spielt Frank Con O'Neill - spielt Bill

Von Links nach rechts: Jeffrey Pierce, Murray Bartlett und Con O'Neill

Tommy spielt nicht Tommy: Interessant dabei ist, dass mit Jeffrey Pierce sogar ein bekanntes Gesicht aus den beiden Naughty Dog-Spielen mit an Bord ist. Allerdings wir der Darsteller von Tommy aus The Last of Us und The Last of Us Part 2 nicht in seine bekannte Rolle zurückkehren. In der Serie wird Joels Bruder ja bekanntlich von Gabriel Luna verkörpert.

Somit wird Jeffrey Pierce in die Rolle von Perry schlüpfen, einem Rebell aus der Quarantäne-Zone. Hierbei handelt es sich um einen komplett neuen Charakter, der eigenes für die Serie geschaffen wurde.

Ebenfalls spannend ist, dass HBO einen Schauspieler für Frank gecastet hat. Kleine Erinnerungsstütze: Frank ist der ehemalige Partner des sturen Eigenbrötlers Bill, der allein in der verbarrikadierten Stadt Lincoln lebt. In einem Brief, den wir im Spiel finden, wird angedeutet, dass Bill und Frank eine romantische Beziehung geführt haben. Wir können also davon ausgehen, dass die Serie die Geschichte um die Partnerschaft der beiden Überlebenden genauer beleuchtet.

Weitere bekannte Darsteller*innen und bisherige Infos zur Serie

Joel - gespielt von: Pedro Pascal

Ellie - gespielt von: Bella Ramsey

Tommy - gespielt von: Gabriel Luna

Marlene - gespielt von: Merle Dandridge

The Last of Us-Charaktere, die noch keine bekannte Besetzung haben:

Tess

Henry

Sam

Maria

Riley

Die HBO-Show soll die Ereignisse des ersten The Last of Us nacherzählen, mit möglichen Zusätzen aus dem zweiten Teil der Videospielreihe, The Last of Us: Part 2.

Start der The Last of Us-Serie weiter ungewiss

Die The Last of Us-Serie wartet weiterhin auf einen Starttermin. Allerdings nimmt die Produktion nun endlich Fahrt auf: Die Dreharbeiten haben am 5. Juli 2021 begonnen und sollen voraussichtlich am 8. Juni 2022 beendet werden.

Bis zum Start der Serie müssen wir uns also noch ein Weilchen gedulden, zumal die Show nach Abschluss der Dreharbeiten noch in die Post-Production geht. Vor Mitte 2023 brauchen wir wohl nicht mit dem TV-Start rechnen.

