Achtung: Der Artikel beinhaltet Spoiler zu The Last of Us.

Die Dreharbeiten zur kommenden HBO-Serie zu The Last of Us sind nach wie vor in vollem Gange, und Fans versorgen uns weiterhin fleißig mit neuen Setfotos. Diesmal zeigen Bilder wohl einen der wichtigsten Ort der Geschichte überhaupt: Das Saint Mary's Hospital.

The Last of Us auf HBO - Diese Bilder zeigen womöglich das Saint Mary's Hospital

Die neuesten Set-Fotos sind auf dem Twitter-Kanal "The Last of Us HBO - Status" zu sehen und zeigen womöglich den Ort, den Joel und Ellie am Ende ihrer Reise aufsuchen, damit die Fireflies mithilfe des jungen Mädchens einen Cordyceps-Impfstoff herstellen können.

Offiziell bestätigt ist es nicht, dass die Fotos vom Set in der kanadischen Stadt Calgary das Krankenhaus zeigen, aber es sieht stark danach aus:

Weitere Fotos vom Gebäude zeigen außerdem ein altes FEDRA-Metallschild. Wie uns der Twitter-Kanal daran erinnert, haben die Fireflies im Spiel das Militär in Salt Lake City (also die Stadt, in der das Saint Mary's Hospital in der Story eigentlich zu finden ist) besiegt und das Gebäude erobert. Hierbei könnte es sich also tatsächlich um das Krankenhaus handeln.

Wann startet die The Last of Us-Serie?

In diesem Jahr wird die The Last of Us-Serie nicht mehr zu sehen sein, denn einer Ausstrahlung im Jahr 2022 wurde bereits offiziell eine Absage erteilt. Die Dreharbeiten laufen noch und im Anschluss muss die Serie noch geschnitten und nachgearbeitet werden. Also können wir frühestens im kommenden Jahr mit der ersten Staffel rechnen.

Alle bisherigen Infos zum Cast, zur Story und mehr zur The Last of Us-Serie findet ihr in diesem ausführlichen GamePro-Artikel.

Und wo kann ich The Last of Us sehen? The Last of Us wird von HBO produziert, die mit HBO Max einen eigenen Streaming-Service unterhalten. Wenn ihr die Serie auf Deutsch sehen wollt, müsst ihr vermutlich Sky abonnieren, da der Service einen Exklusivvertrag mit HBO hat.