HBO The Last of Us-Serie gucken: Hier könnt ihr sie wohl streamen

Die Dreharbeiten der HBO-Serie zu den The Last of Us-Spielen sind aktuell noch in vollem Gange. Eine Weile müssen wir uns bis zum Release der heiß erwarteten Folgen wohl auch noch gedulden. Zwar gibt es Hinweise, dass es sogar noch 2022 so weit sein könnte, dagegen spricht aber, dass auch jetzt noch wichtige Rollen der Besetzung gecastet werden.

Bekannt ist zumindest, wo die Serie laufen wird - allerdings nur in den USA. Dort wird es sie nämlich auf HBO Max zu sehen geben. Aber wie sieht das hierzulande aus? Immerhin gibt es den Bezahlsender in Deutschland nicht. Eine offizielle Ankündigung dazu gibt es zwar noch nicht, aber zumindest einen sehr wahrscheinlichen Kandidaten.

Wenn ihr wissen wollt, was alles bereits zur The Last of Us-Serie bekannt ist, findet ihr alle Infos in unserer Übersicht:

Für die Last of Us-Serie müsst ihr wohl zahlen

HBO-Deal mit Sky: Konkret heißt das, dass die The Last of Us-Serie höchstwahrscheinlich hierzulande zu allererst beim Pay-TV-Sender Sky landen wird. Das ist deshalb so wahrscheinlich, da Sky und HBO noch bis 2025 einen Exklusiv-Deal für bestimmte Territorien - darunter auch Deutschland - haben. Erst dann könnte HBO Max überhaupt auch hierzulande erscheinen.

Sollte sich das bewahrheiten, bietet Sky immerhin mit Sky Ticket einen monatlich kündbaren Abo-Service an, sodass ihr den Service nach dem Ende der ersten Staffel von the Last of Us wieder abbestellen könnt, wenn ihr das wollt.

Denkbar wäre natürlich auch ein Modell wie etwa bei der Game of Thrones-Serie. Auch hier hatte Sky die Erstausstrahlungsrechte, die einzelnen Episoden konnten aber bereits einen Tag danach via Amazon Prime, iTunes oder über den Google PlayStore gestreamt werden.

Noch nicht bestätigt: Momentan handelt es sich dabei aber um nicht bestätigte Angaben, auch wenn sie wahrscheinlich sind. Sicher können wir erst sein, wenn es eine offizielle Ankündigung gibt. Wir aktualisieren diesen Artikel natürlich, sobald weitere Infos folgen.

Würdet ihr euch einen neuen Streaming-Dienst für die The Last of Us-Serie holen, oder wartet ihr lieber, bis ihr sie auf anderem Wege schauen könnt?