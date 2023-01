The Last of Us HBO - So lang sind die ersten beiden Episoden (Spoiler: Folge 1 ist sehr lang)

Am 16. Januar erscheint in Deutschland die erste Folge der HBO-Serie zu The Last of Us. Wie lang der Pilot sowie die zweite Episode sind, bestätigt nun ein offizieller HBO-Schedule (via DomTheBomb und TheLastofUsNews).

The Last of Us auf HBO - Episodenlänge

The Last of Us Episode 1 - 85 Minuten (1h und 25min)

The Last of Us Episode 2 - 55 Minuten

Die allerersten Folge der Serie zu Naughty Dogs Action-Adventure-Hit wird also in Spielfilmlänge ausgestrahlt. Wir sind gespannt, was die erste Episode inhaltlich bereits alles abdeckt. Mit Sicherheit wird Joels gemeinsames Leben mit dessen Tochter Sarah vor dem Ausbruch der Cordyceps-Pandemie gezeigt. Wir dürften aber auch erleben, wie die beiden den Ausbruch unmittelbar erleben und gemeinsam mit Tommys Bruder aus ihrer Heimatstadt flüchten müssen.

Die Länge von Episode 2 entspricht hingegen dem HBO-Standard einer knappen Stunde. Womöglich werden sich auch die restlichen Folgen in diesem Rahmen bewegen, also uns rund eine Stunde unterhalten.

Den deutschsprachigen Trailer zur HBO-Serie zu The Last of Us seht ihr hier:

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie ist da

Die wichtigsten Fakten zur The Last of Us-Serie

Final wird die erste Staffel der HBO-Serie aus neun Folgen bestehen, die wöchentlich erscheinen. Folge 1 erscheint in Deutschland in der Nacht vom 15. auf den 16. Januar.

Wie viele The Last of Us-Staffeln wird es geben? Eine offizielle Angabe dazu gibt es noch nicht. Jedoch geht aus einem aktuellen The Hollywood Reporter-Bericht hervor, dass es wohl insgesamt zwei Staffeln geben dürfte. Die erste Season soll die gesamten Ereignisse aus dem ersten Teil der Spielereihe abdecken, Season 2 widmet sich dann entsprechend der Adaption von The Last of Us Part 2. Story-Inhalte, die über die Spiele hinausgehen, soll die Serie laut Neil Druckmann nicht behandeln.

Sollte Naughty Dog in Zukunft dann noch das gemunkelte The Last of Us Part 3 veröffentlichen, ist es theoretisch möglich, dass es irgendwann noch eine dritte Season der HBO-Serie geben könnte.

Freut ihr euch auf die Serie?