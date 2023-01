The Last of Us 3 oder Spin-Off? Director Neil Druckmann liefert vielversprechenden Teaser

The Last of Us wird uns wohl noch eine ganze Weile begleiten – womöglich auch über die neue HBO-Serie hinaus. Im Zuge des anstehenden Starts der Verfilmung machen die Verantwortlichen jetzt nämlich Andeutungen, die vielversprechend wirken. Game Director Neil Druckmann hat zum Beispiel eine Bemerkung fallen lassen, die Fans ganz besonders aufhorchen lässt.

Naughty Dogs Neil Druckmann teast neue The Last of Us-Story an

Darum geht's: Neil Druckmann erklärt im Rahmen eines umfangreichen The Hollywood Reporter-Artikels zur The Last of Us-Serie, er könne zwar nicht bestätigen, ob The Last of Us Part 3 kommt, aber er glaube, es gebe da "noch mehr Story zu erzählen".

Was könnte das bedeuten? Zunächst einmal klingt das wie eine typische Nicht-Antwort, die nichts bestätigt, aber auch nichts ausschließt. Konkret könnte es sich dabei aber auch um einen Hinweis aus Teil 3 handeln, der die Geschichte von The Last of Us und The Last of Us 2 fortsetzt.

Andererseits könnte sich die Aussage aber auch auf ein Spin-Off beziehen. In welcher Form etwas Derartiges erscheinen würde, bleibt natürlich ebenfalls offen. Auch ein Story-DLC für The Last of Us Part 2 oder ähnliches käme in Frage.

Womöglich geht es hier gar nicht nur um Spiele wie den bereits angekündigten Multiplayer-Ableger (der wohl ebenfalls eine Story haben dürfte), sondern eventuell um die Serie oder entsprechende Ableger im Film- oder TV-Format.

Diese Infos und Gerüchte gibt es aktuell: Naughty Dog arbeitet aktuell an mehreren Spielen gleichzeitig, von denen eines der Multiplayer-Titel im The Last of Us-Universum ist. Aber es gibt natürlich noch sehr viel mehr Gerüchte und Spekulationen:

54 8 The Last of Us Part 3 und neue IP? Alle Gerüchte zu Naughty Dogs neuen Spielen

Wann startet die Serie? Es dauert jetzt gar nicht mehr lange. Noch in diesem Monat ist es soweit: Am 16. Januar geht es los, dann könnt ihr die Serien-Adaption von HBO zu The Last of Us in Deutschland beim Streaming-Anbietet Wow schauen. Hier seht ihr den deutschsprachigen Trailer:

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie ist da

Mehr Infos aus dem TLOU-Kosmos:

So viele Staffeln gibt es wohl: Während zunächst die Aussagen eines Politikers auf bis zu acht Staffeln hindeuteten, sieht die Sache jetzt ganz anders aus. In dem THR-Bericht heißt es, Season 1 von The Last of Us werde die gesamte Handlung des ersten Spiels abdecken. Staffel zwei könnte dann die Ereignisse von The Last of Us Part 2 erzählen.

Glaubt ihr, dass The Last of Us Part 3 kommt? Wie viele Staffeln haltet ihr bei der HBO-Serie für ideal?