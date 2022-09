The Last of Us-Serie in Deutschland schauen: Sender und Streaming-Dienst sind nun bekannt

Zum The Last of Us-Day am 26. September 2022 gab es endlich einen ersten Trailer zur HBO-Serie zu sehen, in der Pedro Pascal und Bella Ramsey die Hauptrollen von Joel und Ellie spielen. Einen genauen Starttermin haben wir dadurch zwar immer noch nicht erhalten, aber dafür wissen wir nun sicher, über welche Kanäle wir die Serie in Deutschland, Österreich und der Schweiz schauen können.

The Last of Us-Serie (HBO) auf Sky Atlantic und WOW streamen

HBO ist ein US-amerikanischer Fernsehsender, weshalb direkt klar war, dass eine Ausstrahlung in Deutschland über einen anderen Weg erfolgt. Da große HBO-Serien wie Game of Thrones bislang über das Sky liefen, konnten wir davon ausgehen, dass es sich mit der The Last of Us-Serie genauso verhält. Wenig überraschend also, dass dem tatsächlich so sein wird.

Sky hat sich die Rechte für die Erstausstrahlung gesichert, die parallel zur US-Ausstrahlung läuft. Das bedeutet, dass wir die Serie 2023 über den Streaming-Dienst WOW (ehemals Sky Ticket) schauen können, für ein kostenpflichtiges Serien-Abo nötig ist. Darüber hinaus wird sie über den Pay-TV-Sender Sky Atlantic HD ausgestrahlt.

Hier der besagte erste Trailer zur Serie:

Die Serie erzählt die Handlung des ersten Spiels samt des DLC Left Behind nach, also den gefährlichen Roadtrip von Joel und Ellie quer durch die postapokalyptische USA. Es wird aber keine exakte Nacherzählung, da sich die Serie die Möglichkeit offen hält, die Story beispielsweise durch Abschnitte aus Part 2 zu erweitern. Die zehn Folgen werden demnach auch für Kenner beider Spiele spannend sein.

Alle Infos zur Serie: Wer neben Pedro Pascal und Bella Ramsey noch mitspielt und beispielsweise die Rollen von Tommy, Marlene und andere wichtige Charaktere übernimmt, könnt ihr in unserer Übersicht zur TLoU-Serie nachlesen. Dort gibt es auch weitere Informationen zum Set, der Handlung und sonstige Zusammenhänge.