The Last of Us: Starttermin der HBO-Serie ist offiziell

Update: Kurz nach der Bekanntgabe des HBO-Termins hat Sky Deutschland Informationen zur Serie veröffentlicht. Wir haben diese News dementsprechend angepasst.

Ob nun unfreiwillig oder nicht, HBO hatte vor Kurzem selbst einen möglichen Starttermin der HBO-Serie zu The Last of Us geleakt. Nun wurde es auch offiziell bestätigt: Der Leak von der HBO Max-Seite stimmt. Das bedeutet für uns, dass wir mit Joel (Pedro Pascal) und Ellie (Bella Ramsey) schon im Januar auf einen postapokalyptischen Roadtrip gehen können, ganz ohne PlayStation-Konsole.

Wann startet die Serie? Staffel 1 der Serienadaption hat am 15. Januar 2023 auf HBO Premiere.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Link zum Twitter-Inhalt

Der deutsche Starttermin verschiebt sich durch die Zeitumstellung leicht in die Nacht auf den 16. Januar 2023. Damit läuft die Erstausstrahlung hierzulande quasi parallel auf Sky und WOW. Noch nicht bestätigt, aber vermutlich werden die Folgen im wöchentlichen Rhythmus ausgestrahlt. So wird zumindest üblicherweise mit großen HBO-Serien vorgegangen, darunter zuletzt House of the Dragon.

Alles Wichtige zur TLoU-Serie

Die erste Staffel umfasst neun Folgen, in denen die Ereignisse des ersten The Last of Us-Spiels (mit ein paar Freiheiten) nacherzählt werden: Der Sporenpilz Cordyceps hat den Großteil der Menschen in Zombies verwandelt und die Gesellschaft zusammenbrechen lassen. 20 Jahre nach dem Ausbruch kämpft sich Joel als Schmuggler durch und bekommt schließlich einen Auftrag, der nicht nur sein eigenes Leben verändert: Er soll die junge und gegen den Pilz immune Ellie quer durch die postapokalyptische USA zu den Fireflies zu bringen.

Neben Pedro Pascal und Bella Ramsey als Joel und Ellie spielen unter anderem Gabriel Luna (Tommy), Merle Dandridge (Marlene) und Anna Torv (Tess) mit. Welche Schauspieler*innen noch zum Cast gehören (samt Bildern), sowie viele weitere Informationen zur Serie, könnt ihr in unserer Übersicht nachlesen:

Hier nochmal der erste Trailer zur Serie:

Wie nah die Serienadaption übrigens am Spiel ist, hat ein TLoU-Fan gegenübergestellt.

Spielen statt glotzen: Falls ihr euch auf die Serie einstimmen wollt, könnt ihr das spielerisch auch mit The Last of Us Part 1 tun. Das Remake zum PS3-Hit erschient im September für die PlayStation 5 und stellt nach wie vor ein Meisterwerk dar.

Freut ihr euch schon auf den Serienstart?