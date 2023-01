The Last of Us: Staffel 1 enthält die Story des ganzen ersten Spiels und es gibt Teaser für die 2.

The Last of Us wurde verfilmt und die HBO-Serie können wir sogar noch diesen Monat schauen. Aber wie geht es nach der ersten Staffel weiter, kommt eine zweite und falls ja, was wird darin enthalten sein? In einem ausführlichen THR-Artikel gibt es jetzt erste Antworten. Fest steht: Die erste Staffel deckt die komplette Geschichte des ersten Spiels ab, wir bekommen also die ganze Story. Zu Staffel 2 gibt es zumindest vielversprechende Andeutungen.

Wie viele Staffeln kommen und was erwartet uns in einer zweiten Season?

Einigermaßen überraschend wirkt die Enthüllung, dass in Staffel eins gleich die gesamte Handlung des ersten Spiels erzählt wird. Die Ereignisse verteilen sich also nicht auf mehrere Seasons und die Story ist in sich geschlossen.

Doch keine acht Staffeln: Auch wenn die Möglichkeit von einem kanadischen Minister zunächst angedeutet wurde, scheint The Last of Us wohl höchstens zwei Staffeln lang zu werden, keine acht.

Ob eine zweite Staffel von The Last of Us kommt, steht noch nicht fest, wirkt aber wahrscheinlich. Im THR-Artikel wird zumindest berichtet, dass eine zweite Staffel die Story von The Last of Us Part 2 abdecken könnte. Das werde jedenfalls von Game Director Neil Druckmann und dem Showrunner angedeutet, aber nicht direkt gesagt.

Das würde bedeuten, dass nach zwei Staffeln Schluss wäre – vorausgesetzt, es gibt überhaupt grünes Licht für Season 2 von The Last of Us. Da keine Filler geplant und gewünscht sind, ist davon auszugehen, dass die zwischen den Geschichten der Spiele vergangene Zeit ebenfalls unangetastet bleibt.

Wann käme Season 2? Sollte eine zweite Staffel tatsächlich in Angriff genommen werden, dürfte es noch eine ganze Weile dauern, bis die überhaupt gedreht werden kann. Immerhin ist Ellie in The Last of Us 2 deutlich älter als im ersten Teil und das müsste dann auch auf Schauspielerin Bella Ramsey zutreffen.

Mehr über The Last of Us erfahrt ihr hier:

The Last of Us-Serie streckt oder füllt nichts und hat ein richtiges Ende

Fest steht: Ganz im Gegensatz zu anderen Serien soll bei The Last of Us nichts unnötig in die Länge gezogen werden. Uns erwartet offenbar auch keine Geschichte, die es so nicht im ersten Spiel gab.

Staffel 1 deckt die TLOU-Story ab und das war es dann erst einmal. Die Serie läuft so keine Gefahr, die Geschichte selbst weiter spinnen zu müssen, ohne eine Vorlage zu haben – wie das zum Beispiel bei den letzten Staffeln Game of Thrones der Fall war.

"Wir werden nicht dieselben Probleme bekommen wie Game of Thrones, weil Part 2 nicht mit einem Cliffhanger endet."

Ein Ende ist wichtig: Die The Last of US-Serie ist auch nicht darauf ausgelegt, möglichst lange zu laufen. Ganz im Gegenteil, daran bestehe keinerlei Interesse, erklärt Showrunner Craig Mazin. Wer abgeschlossene Geschichten mag, kommt bei The Last of Us auf seine*ihre Kosten.

"Ich habe keinerlei Interesse an einer ewig laufenden Show, die sich immer weiter dreht. Wenn es zu einer sich ewig bewegenden Maschine wird, kann es unweigerlich nur irgendwie dumm werden. Enden bedeuten mir alles."

So sieht die Serie dann übrigens aus:

2:08 The Last of Us-Serie: Neuer Trailer zeigt einen Bloater und mehr von Ellie, Joel und Co.

Was ist mit The Last of Us 3? Die Andeutungen, Spekulationen und Gerüchte häufen sich: Naughty Dog arbeitet womöglich schon an einem dritten Teil der Spiele-Reihe. Der könnte dann natürlich ebenfalls verfilmt werden und so auch eine dritte Staffel der Serie ermöglichen, aber dabei handelt es sich aktuell wirklich noch um ganz leise Zukunftsmusik.

Hättet ihr gern mehr Staffeln der TLOU-Serie gesehen? Wie findet ihr den Ansatz und die Aussagen?