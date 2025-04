The Last of Us - Nach der Schock-Episode 2 hat sich ein wichtiges Detail im Intro verändert und es bricht uns noch einmal das Herz

Schon aufgefallen? Episode 3 ändert das Intro!

Na, wie sieht's aus? Habt ihr die Geschehnisse der bislang veröffentlichten Episoden der zweiten Staffel von HBOs The Last of Us schon verarbeitet? So oder so gibt's vorab schon einmal eine Entschuldigung von uns, denn dieser Artikel könnte eure Wunden aus der zweiten Staffel erneut aufreißen!

Aber bevor ihr weiterscrollt: Achtung, es folgen große Spoiler zu The Last of Us! Lest am besten nur weiter, wenn ihr mindestens bis einschließlich zur zweiten Episode der zweiten Staffel geschaut habt.

Habt ihr's bemerkt? Neueste The Last of Us-Folge ändert das Intro

Konkret geht's um das Intro der am letzten Montag veröffentlichten dritten Folge der Endzeit-Serie. Denn hier zeigt sich ein kleines aber nicht minder schmerzhaftes Detail.

0:53 The Last of Us: Die HBO-Serie gibt einen Vorgeschmack darauf, was uns in Folge 3 erwartet

Was hat sich verändert? Im Intro der Episoden 1 und 2 sehen wir, wie die Karte der Vereinigten Staaten allmählich von den gierigen Ranken des Cordyceps überwuchert wird. Anschließend erkennen wir die Silhouetten von Joel und Ellie, unserem geliebten Helden-Duo, das gemeinsam gen Horizont schreitet.

Doch ab Folge 3 ändert sich alles schlagartig. Joel ist durch Abbys Hand (oder eher gesagt: durch ihren Golfschläger) gestorben, unser geliebtes Duo entzweigerissen. Ellie ist nun auf sich allein gestellt und das wird auch in der Opening-Sequenz deutlich. Ab Episode 3 erkennen wir nur noch Ellies Umriss, Joel ist nicht mehr da.

Uff, das ist hart und streut noch einmal ordentlich Salz in die Wunde. Aber Hut ab: HBO beweist auch im Intro viel Liebe zum Detail. Ellie muss nun akzeptieren, dass sie einen geliebten Menschen verloren hat und fortan ohne ihren Ziehvater klarkommen muss. Eine harte Wahrheit, die das Intro nochmals unterstreicht.

The Last of Us Staffel 2 - Wann kommt Folge 4 der Serie?

Zeitplan: Die neuen Folgen der Serie erscheinen bei uns stets in der Nacht von Sonntag auf Montag. Episode 4 ist damit für den 5. Mai 2025 angesetzt.

The Last of Us Season 2 wird in Deutschland exklusiv bei den Streamingdiensten Sky (mit Entertainment Plus-Paket) und WOW gezeigt. Im deutschen Fernsehen laufen die Episoden jeweils ein paar Stunden später um 20:15 Uhr auf dem Pay-TV-Sender Sky Atlantic.

Habt ihr schon die dritte Folge gesehen? Falls ja: Was ist eure Meinung zur neuen Episode und habt ihr Folge 2 mittlerweile verkraften können?