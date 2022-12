The Last of Us Part 1: Dieses Story-Detail lässt sich nur mit einer bestimmten Option erkennen

The Last of Us Part 1 verfügt über eine Vielzahl von Barrierefreiheitseinstellungen, die es euch erlauben, das Spielerlebnis so gut wie möglich auf eure Bedürfnisse und Wünsche anzupassen. Ein Fan hat mit einer speziellen Option eine spannende Entdeckung gemacht. Sie verrät nämlich ein Detail zum fiesesten Antagonisten der Geschichte.

Spoiler-Warnung: Dieser Artikel widmet sich einer wichtigen Wendung der Story.

Diese Entdeckung könnt ihr nur mit einer Barrierefreiheits-Option machen

Das Remake zu The Last of Us bietet, genau wie das Sequel Part 2, verschiedene Einstellungsmöglichkeiten für blinde Spieler*innen, beziehungensweise Personen, die eine geringe Sehkraft haben. Dazu gehört unter anderem die Option "Kontrastreiche Anzeige". Ist diese aktiv, werden die Figuren im Spiel in verschiedenen Farben hervorgehoben. In einem Reddit-Clip zeigt User fullrackferg ein cooles Detail, das sich nur mit dieser Einstellung entdecken lässt.

In der geposteten Szene sehen wir, wie Ellie sich mit David unterhält, kurz nachdem sie sich kennengelernt haben. Passend zum freundlichen Verhalten, das er anfangs mimt, wird er in der Farbe Blau hervorgehoben, genau wie Ellie - was bedeutet, dass die beiden Verbündete sind.

Dann nimmt das Gespräch jedoch eine Wendung, die Ellie auf einmal misstrauisch macht und verstehen lässt, dass ihr Gegenüber keine guten Absichten hat. Nach einem Kameraschwenk zu einem von Davids Männern, der rot leuchtet, hat auch David selbst eine rote Farbe angenommen, was ihn als Feind ausweist. Wir können also dank der Barrierefreiheits-Option genau verfolgen, wie Ellie ihren wichtigsten Antagonisten als Widersacher erkennt.

Der User berichtet dazu:

Ich dachte, ich würde sehen, ob meine Vermutungen richtig sind, wenn ich die Barrierefreiheits-Option nutze - und sie waren es.

Hierbei handelt es sich natürlich nur um ein nettes kleines Detail. Wie essenziell die Accessibility-Einstellungen sind, um mehr Spielenden zu ermöglichen, in Ellies und Joels Abenteuer einzutauchen, erfahrt ihr unter anderem hier in der Kolumne der freien Autorin Melanie Eilert. Falls ihr euch für die Serien-Adaption interessiert, findet ihr hier alle Infos und falls ihr wissen wollt, wie es mit der Steam Deck-Kompatibilität ausseht, schaut mal hier rein.

Wie gefällt euch dieses kleine Detail? Nutzt ihr eine oder mehrere Barrierefreiheits-Optionen?