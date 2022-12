The Last of Us Part 1 könnt ihr bald auch auf dem Steam Deck zocken

The Last of Us hat mit Part 1 kürzlich ein grafisch beeindruckendes Remake erhalten, das nach der PS5 bald auch auf für PC erscheint – genauer gesagt am 03. März auf Steam und da haben sich natürlich einige Fans gefragt, ob sie nun auch mit dem Steam Deck in die Endzeit-Story eintauchen können. Die Antwort auf diese dringliche Fan-Frage gab's nun auf Twitter von Naughty Dog-Co President Neil Druckman persönlich.

Neil Druckman äußert sich zur Steam Deck-Kompatibilität

Auch, wenn ihr euch noch etwa zweieinhalb Monate gedulden müsst, bis The Last of Us Part 1 auf Steam verfügbar ist, könnt ihr den Titel bereits jetzt vorbestellen. Twitter-User Dav3_LastOfUs (@LastofusDav3) gehört zu denen, die sich gefragt haben, ob die Steam-Version dann auch kompatibel mit dem Steam Deck ist. Auf einen Tweet des Users antwortet Neil Druckman:

Ellie und Joel werden das Steam Deck beehren... keine Sorge! Ellie and Joel will grace the Steam Deck… don’t worry! https://t.co/89aMYuTPQB pic.twitter.com/Dti18OhXDV — Neil Druckmann (@Neil_Druckmann) December 10, 2022

Mehr aus dem The Last of Us-Universum findet ihr unter anderem hier:

Auf der PlayStation 5 ist Part 1 bereits am 2. September erschienen. Für alle, die weder eine PS5 noch einen Gaming PC besitzen, ist die Steam Deck-Kompatibilität aber natürlich eine gute Gelegenheit, das Remake nachzuholen; vor allem, für alle, die den ersten Teil von Ellies Story noch gar nicht kennen. Wie The Last of Us Part 1 bei uns im Test abgeschnitten hat, erfahrt ihr hier.

Wie sieht es bei euch aus: Wollt ihr Ellie und Joel auch auf eurem Steam Deck erleben?