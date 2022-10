Da The Last of Us Part 2 einige Flashbacks in die Geschichte einbaut, teilt sich das Sequel einige Zwischensequenzen mit dem ersten Teil. YouTuber Speclizer hat sich die Mühe gemacht, alle Cutscenes, die sowohl in Part 1 als auch in Part 2 vorkommen, gegenüberzustellen.



Es stellt sich heraus: Die PS5-Neuauflage des ersten The Last of Us macht im direkten Vergleich zu Part 2 grafisch nochmal einen kleinen Schritt nach vorne.

Schaut euch hier das Video an:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

So wird unter anderem deutlich, dass The Last of Us Part 1 die Gesichtsanimationen noch einmal merklich verfeinert hat, besonders gut zu sehen bei der Nahaufnahme von Joel ab Minute 0:30.

Und die Szene, in der Ellie während der Autofahrt am Ende des Spiels auf der Rückbank liegt und langsam von ihrer Narkose aufwacht, profitiert in Part 1 von optimierten Licht- und Schatteneffekten. Die gleiche Szene sieht in Part 2 verwaschener aus. Außerdem gibt es mehr Details an Ellies Gesicht sowie verbesserte Augen.

Stellenanzeige von Naughty Dog könnte auf The Last of Us 2-Remaster hindeuten

Zugleich gibt das Vergleichsvideo einen Vorgeschmack darauf, wie ein mögliches PS5-Remaster von The Last of Us Part 2 aussehen könnte. Offiziell angekündigt ist eine für die PS5 optimierte Neuauflage des Sequels noch nicht, aber es gibt bereits Hinweise darauf.

Bislang gibt es zu The Last of Us Part 2 lediglich einen 60fps-Patch für PS5:

Erst vor Kurzem ist eine Stellenanzeige beim The Last of Us-Entwickler aufgetaucht, in der von einer Zusammenarbeit zwischen Naughty Dog und PSS Visual Arts die Rede ist. Durch die Zusammenarbeit der beiden Studios ist bereits The Last of Us Part 1 entstanden. Für die Neuauflage des Sequels könnten sie sich also abermals zusammenfinden.

Es ist nicht unwahrscheinlich, dass Sony und Naughty Dog The Last of Us Part 2 noch einmal dediziert für PS5 herausbringen und das Spiel für die aktuelle Konsole optimieren. Dabei könnten uns grafische Verbesserungen erwarten, ähnlich wie sie im oberen Vergleichsvideo gezeigt werden. Zusätzliche DualSense-Features könnten ebenfalls an Bord sein, unter anderem der Support der Adaptiven Trigger.