The Last of Us Part 2-Remaster? Naughty Dog sucht Leute für neues AAA-Projekt

Das The Last of Us-Entwicklerstudio Naughty Dog braucht neue Leute für ein ganz spezielles Projekt. Dabei soll es sich um ein bisher unangekündigtes Unterfangen mit "hoher Sichtbarkeit" handeln. Möglicherweise bedeutet das, dass wir auch zu The Last of Us Part 2 noch eine Neuauflage erhalten. Das klingt vielleicht erst einmal unwahrscheinlich, könnte aber durchaus stimmen.

The Last of Us 2-Macher suchen neue Leute für AAA-Kollaboration

Darum geht's: Eine neue Stellenanzeige wirbelt derzeit ziemlich viel Staub auf. Darin wird von PlayStation Global ein Senior Producer gesucht. Der soll ein neues Entwicklungsteam anführen, und zwar in Zusammenarbeit mit Naughty Dog und PSS Visual Arts. Wem das bekannt vorkommt: Bei der letzten Zusammenarbeit der beiden Studios ist The Last of Us Part 1 entstanden.

Was wird geplant? Das Projekt wird ein AAA-Spiel, wurde noch nicht angekündigt, soll aber schon über eine klare Vision sowie einen Plan für den Release verfügen. Im Fokus stehen "hohe visuelle Qualität" und eine "fesselnde Erfahrung für Spieler*innen".

Das klingt alles irgendwie nach The Last of Us und wir könnten uns auch gut vorstellen, dass es genau darum geht. Und zwar im Zusammenhang mit der HBO-Serie:

The Last of Us Part 2 könnte eine Definitive Edition als PS5-Remaster bekommen

Womöglich bedeutet die Stellenausschreibung, dass hier an einem Remaster von The Last of Us Part 2 für die PS5 gearbeitet wird. Das ist zwar noch nicht besonders alt, könnte aber tatsächlich noch einmal neu auf den Markt kommen – ähnlich wie es bei Teil 1 schon zweimal der Fall war.

Was soll da noch besser werden? Der direkte Vergleich von Cutscenes aus The Last of Us Part 1 und 2 zeigt, dass das PS5-Remake des ersten Teils aktuell besser aussieht als TLOU Part 2. Dementsprechend könnte da durchaus noch ein kleines bisschen an der Grafik von Teil 2 geschraubt werden, damit beide Spiele gleichauf sind. Immerhin ist Part 2 auch noch für PS4 erschienen und könnte dann eine Version bekommen, die auf die Leistung der PS5 optimiert ist.

Außerdem könnten auch noch mehr DualSense-Features eingebaut werden. Der PS5-Controller lässt sich zwar im Spiel benutzen und es gibt durchaus haptisches Feedback, aber keine volle Unterstützung. Die adaptiven Trigger bleiben aktuell auf jeden Fall noch außen vor und da wäre dementsprechend noch viel mehr drin.

Mehr dazu könnt ihr hier nachlesen:

Als Bundle mit TLOU Part 1? Wenn The Last of Us Part 1 und Part 2 dann mit einer Definitive Edition des zweiten Teils für PS5 auf einem grafischen Level wären, würde einem gemeinsamen Verkauf nichts mehr im Wege stehen. Damit könnten beide Spiele theoretisch als Bundle angeboten werden.

Passend zum Start der HBO-Serie? Sollten Sony und Naughty Dog wirklich an einer Definitive Edition von The Last of Us Part 2 arbeiten und ein Bundle mit TLOU Part 1 planen, würde der Start der The Last of Us-HBO-Serie natürlich ganz hervorragend als Release-Termin passen. Oder womöglich auch kurz nach dem Beginn oder nach dem Ende der ersten Staffel.

Was haltet ihr davon? Könnt ihr euch auch vorstellen, dass The Last of Us Part 2 nochmal aufgebohrt wird?