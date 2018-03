The Last of Us: Part 2 - Naughty Dog hat Testphase für den zweiten Teil bereits gestartet

The Last of Us-Fans warten ungeduldig auf jede neue Info zu der Fortsetzung des Survival-Adventures, die Naughty Dog bislang allerdings nur spärlich veröffentlicht. Jetzt deuten Schauspieler Troy Baker und Nolan North, die im ersten Teil in die Rollen von Joel und David geschlüpft sind, in einem Interview auf der Comic Con Birmingham an, dass die Arbeiten offenbar gut voran gehen.

Naughty Dog habe laut Baker vor Kurzem bereits einen Playtest zu TLoU 2 durchgeführt. Teile des Sequels sind also bereits spielbar und werden von den Entwicklern fleißig auf Bugs und andere Fehler untersucht. Baker verrät gleizeitig, das Spiel sehe "fantastisch" aus - ebenso wie die Story, die es vermitteln wird.

God of War - Entwickler orientieren sich an The Last of Us

Wie Naughty Dog-Spiele das neue Abenteuer von Kratos beeinflussen

Die Entwicklung des Sequels des gefeierten Action-Adventures macht also offenbar sehr gute Fortschritte. Obwohl das ein Release noch in diesem Jahr nicht bestätigt, machen Naughty Dogs Playtests doch zumindest Hoffnung auf neues Gameplay-Material zu TLoU 2 auf der E3 2018 im Juni. Wir dürfen weiter gespannt sein.