The Last of Us Part 3: Alle Hinweise und Gerüchte zum TLoU Part 2-Nachfolger

The Last of Us 3 ist noch nicht offiziell angekündigt, aber es gibt schon ein paar Dinge darüber zu wissen.

So richtig offiziell hat Naughty Dog The Last of Us Part 3 noch nicht bestätigt. Angeblich befinde es sich noch nicht einmal in Entwicklung. Naughty Dog hat aber schon Andeutungen geäußert, die stark darauf hoffen lassen, dass ein dritter Teil früher oder später kommen wird. Wir fassen daher zusammen, was wir bisher alles darüber (mutmaßlich) wissen.

Release – Wann erscheint TLoU 3 und für welche Plattformen?

Da The Last of Us Part 3 bisher nur auf einem groben Konzept basiert, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt nicht einmal der Release-Zeitraum einschätzen – sofern es denn wirklich kommt. Selbst wenn die Entwicklung starten sollte, wird es noch lange dauern. Zwischen Part 1 und Part 2 lagen immerhin sieben Jahre.

Bei den Plattformen sieht die Lage schon anders aus. Da Naughty Dog ein PlayStation-Studio ist und die The Last of Us-Spiele entsprechend exklusiv auf Sonys Konsolen erschienen sind, dürfte sich hieran nichts ändern. Ein PC-Port wäre möglich, aber auch erst lange nach Release.

Release : unbekannt

: unbekannt Plattformen: PS5 (unbestätigt, aber mehr als wahrscheinlich)

Preis – Wie teuer wird TLoU 3?

Sollte The Last of Us 3 kommen, wird es sich mit Sicherheit wieder um einen Vollpreistitel handeln. Wir werden demnach mit 70 bis 80 Euro für die Standard Edition rechnen dürfen. Das Remake von The Last of Us Part 1 kostet beispielsweise UVP 79,99 Euro im PlayStation Store.

Story – Worum geht es in The Last of Us Part 3?

Eines dürfte für TLoU 3 sicher sein: Die Geschichte wird wie schon in Part 1 und Part 2 emotional aufgeladen sein und eine Botschaft über Liebe enthalten. Das hat Naughty Dog bereits letztes Jahr klargestellt:

Mehr zum Thema Doch kein The Last of Us 3? Entwickler zerstreut Gerüchte um Fortsetzung von Jasmin Beverungen

Story-Konzept verbindet alle drei Teile: In der Dokumentation 'Grounded 2', in der es um die Entwicklung zu The Last of Us Part 2 geht, geht Director Neil Druckmann noch einmal etwas näher auf die Handlung ein:

Es gibt noch keine Story, aber ich habe dieses Konzept. Und das ist für mich genauso spannend wie Part 1 und 2. Es ist ein komplett eigenes Ding, es gibt aber einen roten Faden, der alle drei Spiele miteinander verbindet. Es fühlt sich also so an, als gäbe es wahrscheinlich ein weiteres Kapitel zu dieser Geschichte zu erzählen.

HBO-Serie beeinflusst The Last of Us Part 3: Was auch immer Naughty Dog uns erzählen könnte, es ist gut möglich, dass Elemente der TV-Serie mit einfließen werden. Bereits in der ersten Staffel gab es Abweichungen bzw. Neuerungen im Vergleich zu den Spielen. Dazu zählen etwa die Pilzranken, die auch den Weg ins dritte Spiel schaffen könnten:

Mehr zum Thema Die The Last of Us-Serie wagt mit den Pilzranken etwas Neues, aber mir fehlt die Gänsehaut von Samara Summer

Das bedeutet aber nicht, dass Naughty Dog es wirklich so umsetzt. Es besteht die Möglichkeit, dass das Konzept über den Haufen geworfen oder angepasst wird.

Gameplay – Wie spielt sich The Last of Us 3?

Spielerisch dürfte Part 3 auf den Loop der ersten beiden Teile setzen: In der Singleplayer-Kampagne erkunden wir die Umgebung, sammeln Rohstoffe, um daraus Waffen und Hilfsmittel zu basteln, öffnen Tresore und schleppen mal eine Leiter von A nach B.

Das Waffen-Repertoire wird sich vermutlich wieder aus diversen Handfeuerwaffen, Gewehren, Bögen, Fallen und Wurfgeschossen wie Molotow-Cocktails zusammensetzen, mit denen wir Infizierte sowie menschliche Gegner erledigen.

Hat TLoU 3 eine Open World? Eventuell werden die Level noch weitläufiger. Wir gehen jedoch nicht davon aus, dass uns eine richtige Open World erwartet. Die würde es nur erschweren, die Emotionalität und das Tempo der Geschichte so zu halten, wie Naughty Dog es anstrebt.