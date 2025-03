"Ich würde nicht auf The Last of Us Part 3 wetten" - Neil Druckmann hat schlechte Nachrichten: Mit den The Last of Us-Spielen ist's wohl doch vorbei

Autsch. Neueste Aussagen von Neil Druckmann stimmen uns bezüglich The Last of Us Part 3 eher pessimistisch.

Bekommen wir The Last of Us Part 3 oder nicht? Diese Frage beschäftigt Fans schon jahrelang. In der Vergangenheit kamen immer mal wieder Hinweise und Gerüchte zu einem dritten Serienableger auf, die Fans hoffnungsvoll stimmten. Doch eine aktuelle Aussage vom The Last of Us-Director Neil Druckmann lässt jetzt Enttäuschung aufkommen.

Das sagt Druckmann jetzt zu The Last of Us Part 3

Der Naughty Dog-Präsident spricht in einem aktuellen Interview mit Variety in erster Linie über die zweite Staffel der kommenden HBO-Serie, wurde zum Ende hin aber auch nach The Last of Us Part 3 gefragt. Seine Antwort fällt ernüchternd aus:

Ich habe auf diese Frage gewartet (seufzend). Ich würde sagen, wettet nicht darauf, dass es mehr von The Last of Us geben könnte. Das könnte es gewesen sein.

Wir sollen laut Druckmann also nicht mit The Last of Us Part 3 rechnen. Harte Worte, die Fans sicherlich auf den Boden der Tatsachen zurückbringen, doch ein kleines Fünkchen Hoffnung besteht dennoch. Zumindest dann, wenn wir uns in Erinnerung rufen, dass Druckmann vor einem Jahr noch behauptete, dass er bereits in Konzept für Part 3 habe.

In der YouTube-Doku "Grounded 2" sagt er Folgendes:

Es gibt noch keine Story, aber ich habe dieses Konzept. Und das ist für mich genauso spannend wie Part 1 und 2. Es ist ein komplett eigenes Ding, es gibt aber einen roten Faden, der alle drei Spiele miteinander verbindet. Es fühlt sich also so an, als gäbe es wahrscheinlich ein weiteres Kapitel zu dieser Geschichte zu erzählen.

Spruchreif ist mit diesem Konzept natürlich noch lange nichts, aber immerhin scheint sich Druckmann bereits ernsthaft Gedanken über einen dritten Teil gemacht zu haben.

Seine aktuelle Aussage schmälert zwar die Hoffnung, dass daraus auch wirklich ein Spiel entstehen könnte, aber vielleicht will er auch einfach verhindern, sich selbst Druck zu machen und will den Fokus der Aufmerksamkeit zunächst auf Intergalactic: The Heretic Prophet legen.

Kleine Aufmunterung an dieser Stelle: Im April startet endlich Season 2 der HBO-Serie The Last of Us, der unten eingebettete Trailer gibt euch einen Vorgeschmack auf die neuen Folgen:

1:08 The Last of Us HBO Season 2 Trailer ist wunderbar düster und verrät Release-Monat

Es tut uns übrigens Leid, dass wir euch an dieser Stelle alt fühlen lassen müssen: The Last of Us Part 2 erschien im Jahr 2020 und hat damit bereits fünf Jahre auf dem Buckel. Anfang 2024 kam noch einmal eine technisch verbesserte Remastered-Variante des Action-Adventures für die PlayStation 5 auf den Markt.

Mit Intergalactic: The Heretic Prophetc arbeitet Naughty Dog an einem komplett neuen Sci-Fi-Abenteuer, das im Zuge der Game Awards 2024 enthüllt wurde.

An dieser Stelle ist wie immer die GamePro-Community gefragt: Glaubt ihr dennoch daran, dass wir irgendwann einen dritten The Last of Us-Ableger bekommen und die Geschichte von Ellie fortgesetzt wird? Schreibt es uns gerne unten in die Kommentare.