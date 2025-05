The Last of Us Part 3: Release, Story und mehr Hinweise und Gerüchte zum nächsten TLoU-Spiel

The Last of Us 3 ist noch nicht offiziell angekündigt, aber es gibt schon ein paar Dinge darüber zu wissen.

Naughty Dog tut sich mit einer klaren Ansage zu The Last of Us Part 3 schwer. Immer wieder machen Andeutungen vom Entwickler uns Hoffnung oder zerstören diese. Aktuell stehen die Zeichen eher gut, dass ein dritter Teil früher oder später kommen wird. Wir fassen daher zusammen, was wir bisher alles darüber (mutmaßlich) wissen.

Dieser Artikel dient als allgemeine Übersicht. Sobald es neue Informationen gibt, aktualisieren wir diesen Artikel.

Die jeweiligen Themen wie Story und Gameplay könnt ihr über das Inhaltsverzeichnis oben gezielt anwählen.

Wie wahrscheinlich ist ein The Last of Us Part 3?

Auf Neil Druckmanns Aussage Anfang März (2025), dass er nicht auf ein The Last of Us Part 3 wetten würde, folgten schnell Gerüchte, die definitiv nicht nach einer Absage klingen. Es tauchten Leaks auf, denen nach sogar schon erste Szenen fertig seien.

Der letzte Stand der Dinge: Druckmann selbst hat noch einmal bestätigt, dass er das, was er in der Dokumentation gesagt hat, auch so meine. Damit bezieht er sich auf "Grounded Part 2". In der Doku zum Spiel bestätigt er erste Ideen zum dritten Teil (mehr dazu unter "Story").

2:18 The Last of Us Part 2: Neue Dokumentation lässt euch hinter die Kulissen blicken

Autoplay

Allerdings sei es ihm vor allem wichtig, dass die Qualität stimmt – was so viel heißen könnte wie: Part 3 kommt wahrscheinlich, aber es dauert noch sehr lange, um das Beste aus dem Nachfolger herauszuholen. (via Comicbook)

Auf der nächsten Seite starten wir mit dem Release, Plattformen und Preis von The Last of Us Part 3.