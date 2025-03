The Last of Us 3 könnte doch kommen: Laut Leak sind einige Szenen sogar schon fertig

Gibt es doch noch Hoffnung für The Last of Us Part 3? Wir fangen schon an zu träumen.

Fans von The Last of Us haben nach den letzten Tagen eine ziemliche Achterbahnfahrt hinter sich. Während viele dem Start der zweiten Season der HBO-Serie im April entgegenfiebern, minderte Naughty Dog-Präsident Neil Druckmann erst vor Kurzem in einem Interview die Hoffnung auf eine Fortsetzung beträchtlich.

Nun tauchen allerdings Gerüchte auf, dass Druckmann die Fans vielleicht hinter das Licht geführt haben könnte – zumindest, wenn man einem Leak Glauben schenken möchte.

Das sagt der Leak

Ein Artikel von Comicbook.com bezieht sich dabei auf den bekannten Leaker Daniel Richtmann, der schon einige Male ein gutes Gespür für Gerüche bewiesen hat. Zwei interessante Details lässt er aktuell auf Patreon hinter einer Paywall durchsickern.

1:43 The Last of Us Part 2 - Der Launch-Trailer zum Remaster zeigt, was uns in der PS5-Version erwartet

So sollen angeblich schon Schauspieler*innen für verschiedene Rollen in The Last of Us Part 3 gecastet worden sein. Des Weiteren sind laut Leak sogar schon einige Szenen im Kasten.

Weiter führt Richtmann seine Behauptungen nicht aus. Wie glaubwürdig sind seine Informationen? Grundsätzlich solltet ihr alle Aussagen, die nicht von offiziellen Quellen bestätigt wurden, mit Vorsicht genießen, auch wenn es sich in diesem Fall um einen bekannten Insider handelt.

Was bedeutet das für The Last of Us 3?

Druckmann hat bereits früher erklärt, es gebe zwar ein Konzept für The Last of Us Part 3, aber bei Weitem keine ausgearbeitete Geschichte. Er gab aber auch in einem älteren Interview zu, dass Part 3 durchaus Realität werden könnte, wenn das Team eine starke Story findet, die es wert ist, erzählt zu werden.

Ob es sich in so einer Phase des Projekts, wenn es denn existiert, schon lohnt Szenen abzudrehen, lässt sich nur schwer einschätzen.

Derzeit wird jedoch das gesamte Team eher an dem neuesten Spiel von Naughty Dog arbeiten: Intergalactic: The Heretic Prophet. Das wird frühestens 2026, aber realistisch wohl erst 2027 erscheinen, wenn man den Hinweisen glauben kann, die Fans im Trailer entdeckt haben wollen.

Sollte ein The Last of Us 3 also doch noch in der Entwicklung sein, dann wird das Projekt derzeit entweder pausiert oder nur ein sehr kleiner Teil des Teams arbeitet daran. Gewissheit werden wir daher wohl erst in einigen Jahren haben.

Was denkt ihr? Wird ein The Last of Us Part 3 doch noch erscheinen? Verratet es uns in den Kommentaren.