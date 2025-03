The Last of Us Staffel 2: Auf besonders dramatische Szenen bereitet sich Ellie-Darstellerin Bella Ramsey mit einem Internet-Meme vor, das ihr bestimmt auch noch kennt

Diesen Song hätten wir am Set von The Last of Us nicht erwartet.

Die zweite Staffel der erfolgreichen HBO-Serie zum PlayStation-Hit The Last of Us startet Mitte April. In der Vorbereitung auf Season zwei sind in den letzten Wochen immer mehr Details und Hintergrundinfos verraten worden.

Eine kuriose Geschichte dreht sich dabei um Bella Ramsey in der Rolle von Ellie. Ramsey hat nämlich verraten, dass bei der Vorbereitung auf emotionale Szenen Gute-Laune-Musik helfe, unter anderem etwa der Internet-Meme-Klassiker "Peanut Butter & Jelly" von den Buckwheat Boyz.

2:07 The Last of Us Season 2: Neuer Serien-Trailer teast wichtige Spielszenen und neue Charaktere an

Autoplay

It's Peanut Butter Jelly Time!

Die Geschichte hat Ramsey in einem großen Exklusiv-Artikel von Variety zur zweiten Staffel erzählt. Schon die erste Staffel bot ein paar wirklich dramatische und emotionale Szenen. Wer die Spiele kennt, weiß aber, dass das zweite Spiel in dieser Hinsicht sogar nochmal einen draufsetzt.

Ramsey möchte diese Szenen natürlich möglichst intensiv und gut darstellen, was aber auch bedeutet, sich sehr mit diesen schwierigen Emotionen auseinanderzusetzen:

Vor den wirklich dunklen Szenen versuche ich, mich so leicht und energiegeladen wie möglich zu machen.

Die Musik helfe, mit den Emotionen und dem damit verbundenen Stress besser umzugehen. Das führte am Set aber offenbar auch zu kuriosen Szenen, wie Ramsey weiter ausführt:

Ich lag auf dem Boden, meine Augen brannten vor lauter Menthol-Tränen, und ich sage nur: 'Peanut Butter Jelly! Ihr werdet sicher erkennen, welche Szene das ist, wenn ihr sie seht.

Fans der Spiele dürften zumindest eine Ahnung haben, wovon Ramsey sprechen könnte.

Das ist der Song: Peanut Butter & Jelly ist ein 2002 erschienener Song der Buckwheat Boyz. Durch ein Video mit einer tanzenden Banane wurde das Lied zu einem Internet-Meme mit riesiger Reichweite.

Die Cartoon-Serie Family Guy hat das Meme beispielsweise in mehreren Folgen aufegriffen und so nochmal bekannter gemacht. In der Regel schlüpft hier der Hund Brian in das Bananenkostüm und singt den Song mit Ohrwurm-Garantie.

Freut ihr euch auf die zweite Staffel von The Last of Us?