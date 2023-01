The Last of Us-Serie: So könnt ihr die 1. Folge auf YouTube ohne Sky-Abo anschauen

Wer die HBO-Serienadaption zu The Last of Us in Deutschland sehen will, braucht ein Wow-Abo. Bei diesem Streamingdienst handelt es sich um den Nachfolger von Sky Ticket. Seid ihr unsicher, ob ihr das Abo extra für die Serie abschließen wollt, weil ihr eventuell bereits andere Streamingdienste nutzt? Dann habt ihr jetzt die Möglichkeit, die erste Folge bei YouTube anzuschauen, um zu sehen, wie gut euch die Adaption gefällt. Einfach nur das Video anklicken, funktioniert aber in Deutschland nicht. Wir verraten euch, wie es geht.

The Last of Us auf YouTube ausprobieren – So geht's auch bei uns

Die besonders lange Pilotfolge, in der die Endzeitgeschichte ihren Anfang nimmt, findet ihr ganz legal auf dem YouTube-Kanal von Sky TV. Allerdings bekommt ihr beim Anklicken des angegebenen Links hierzulande die Meldung: "Video nicht verfügbar". Die Folge wird nämlich in Deutschland nicht angeboten, sondern nur in Großbritnannien.

So könnt ihr sie trotzdem sehen: Um sie dennoch anschauen zu können, braucht ihr einen VPN (Virtual Private Network)-Dienst, der eine verschlüsselte Verbindung zu einem britischen VPN-Server aufbaut. Damit könnt ihr die regionale Beschränkung umgehen, da euer tatsächlicher Ort und eure IP verschleiert wird. Da die erste Episode aber eigentlich nur für Großbritannien gedacht ist, steht sie dementsprechend auch nur in englischer Sprache zur Verfügung. Für die deutsche Fassung ist das schon erwähnte Wow-Abo notwendig.

Falls ihr allerdings gut englisch versteht, beziehungsweise auch gerne in englischer Sprache zuschaut, habt ihr somit eine gute Möglichkeit, die Serie und ihre Stimmung erst mal für euch zu testen, bevor ihr den Streamingdienst abonniert.

Dieser Trailer verschafft euch einen Eindruck von der Serie:

2:08 The Last of Us-Serie: Neuer Trailer zeigt einen Bloater und mehr von Ellie, Joel und Co.

Die neun Folgen der ersten Staffel, die sich an Part 1 orientiert, sind nicht alle auf einmal auf Wow verfügbar, sondern erscheinen wöchentlich, immer in der Nacht von Sonntag auf Montag. Diese Woche ist die dritte Episode herausgekommen. Einen Überblick über alle Termine verschafft euch unser Artikel. Warum die Serie auch für eingefleischte Fans spannend sein kann, die das Spiel in- und auswendig kennen, verrät Kollegin Linda in ihrer Kolumne. Außerdem wurde kürzlich bekanntgegeben, dass die zweite Staffel bereits bestätigt ist.

Werdet ihr diese Möglichkeit nutzen, um erst mal in die Serie reinzuschauen?