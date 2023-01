The Last of Us: Diese anderen Ellie-Schauspielerinnen wären für eine Verfilmung infrage gekommen

In der HBO Serienadaption zu The Last of Us übernimmt Bella Ramsey die Rolle von Ellie und bereits in wenigen Tagen können wir uns davon überzeugen, welchen Anstrich sie der Figur verleiht. In der Nacht auf den 16. Januar läuft die Serie in Deutschland an. TLOU-Director Neil Druckman ist mit der Besetzung jedenfalls sehr zufrieden, sprach in einem Interview aber auch davon, dass es nicht leicht war, die Richtige zu finden. Daneben berichtete er, welche anderen Schauspielerinnen für eine früher geplante Verfilmung in Betracht gezogen wurden.

Ellie zu besetzen war nicht leicht

Eine derart beliebte und charakterstarke Videospielprotagonistin wie Ellie für eine Live Action-Adaption zu besetzen, ist wirklich keine leichte Aufgabe. Wie Druckman berichtet, haben extrem viele mögliche Kandidatinnen für die Rolle vorgesprochen. Was eine Schauspielerin mitbringen muss, um Ellie verkörpern zu können, fasst der Director folgendermaßen zusammen:

[Sie muss] tough und verletzlich [wirken] und für ihr Alter weise und ein Potenzial für Gewalt haben.

Hier könnt ihr euch im Trailer anschauen, wie Ramsey sich in der Rolle macht:

2:08 The Last of Us - Der deutschsprachige Trailer zur HBO-Serie ist da

Frühere mögliche Kandidatinnen für die Rolle: Diese Überlegung ist für Druckman keinesfalls neu. Bereits vor einigen Jahren, also noch bevor die Serienadaption in Planung war, sollte es einen The Last of Us-Film geben. Dieser wurde dann jedoch nie umgesetzt. Allerdings hat Druckman nun verraten, wer damals für die Rolle infrage gekommen wäre - nämlich Maisie Williams und Kaitlyn Dever.

Mit Ersterer hatte Druckman ein Gespräch, Letztere war sogar an einem sogenannten Table Read beteiligt, bei dem aus dem Drehbuch gelesen wird. Maisie Williams ist bekannt für ihre Rolle als Arya Stark in Game of Thrones, wohingegen ihr Kaitlyn Dever womöglich aus Booksmart oder Unbelievable kennt. Doch beide waren beim Beginn der Arbeit an der HBO-Serie bereits Mitte 20 und damit zu alt, um noch glaubwürdig die 14-jährige Ellie verkörpern zu können.

Hier findet ihr alle Infos zur The Last of Us-Serienadaption:

Allerdings sieht Druckman Bella Ramsey nun als perfekte Besetzung. Er erklärte im Interview, dass sie für ihn einfach vielmehr wie Ellie in live action als nur eine Schauspielerin sei.

Könntet ihr euch Maisie Williams und Kaitlyn Dever als Ellie vorstellen?